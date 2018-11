Square Enix hat heute einen brandneuen Trailer zu Just Cause 4 veröffentlicht, welches am 4. Dezember am Markt erscheint.

Dabei gibt der Publisher einen spektakulären Trailer frei, welcher die Action im Game verdeutlichen soll. Der CGI-Trailer wurde in Zusammenarbeit mit Visual Works und Musik von Artizan produziert. Die Musik zum Trailer kann hier heruntergeladen werden.

Kauftipp:

Just Cause 4 [PEGI] - Gold Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 99,99 bestellen

Just Cause 4 erscheint am 4. Dezember 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

