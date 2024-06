Helldivers 2: Neustes Update bringt technische Stabilität

Die Arrowhead Game Studios haben das Helldivers 2 Update 01.000.403 veröffentlicht, welches unter anderem ein Absturzproblem mit dem FAF-14 Spear behebt. Neben dieser Korrektur enthält der Patch auch verschiedene Bugfixes, die das Spielerlebnis insgesamt verbessern sollen. Helldivers 2, entwickelt von Arrowhead Game Studios, ist ein kooperativer Third-Person-Shooter, der 2024 veröffentlicht wurde und für sein chaotisches Gameplay positive Kritiken erhielt. Arrowhead hat regelmäßig Updates und Patches für ihren Titel veröffentlicht. Diese Updates beinhalten häufig Anpassungen der Spielbalance, neue Waffen, Strategien und Gegner. Andere beheben sowohl Gameplay- als auch technische Probleme, um den Spielern ein besseres Spielerlebnis zu bieten.

Mit dem letzten Update für Helldivers 2 wurde ein Problem beim Zielen mit dem Speer behoben. Jetzt können Objekte wie Spawns und zusammengesetzte Objekte korrekt anvisiert werden. Allerdings führte diese Korrektur versehentlich zu einem Absturz, wenn Spieler mit dem Speer zielten. Patch 01.000.403 behebt dieses Problem und sorgt für eine stabilere Spielumgebung. Außerdem wurde ein weiterer Absturz behoben, der auftrat, wenn während der Startszenen einzigartige Höllenpod-Muster verwendet wurden. Neben der Behebung dieser Abstürze ist ein weiteres wichtiges Update die weltweite Verfügbarkeit der japanischen Sprachausgabe auf der PS5 und dem PC. Hierdurch wird die Zugänglichkeit für Spieler, die diese Sprachoption bevorzugen, erweitert.

🛠 Support incoming! ⚙

We have issued a hotfix for players that includes stability fixes, a crash fix for the FAF-14 Spear, and more!

