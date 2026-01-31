DailyGame - Gaming News - Nintendo - Hat Nintendo Dispatch zensiert? Entwickler gab Statement zur Kontroverse ab
Zensur

Hat Nintendo Dispatch zensiert? Entwickler gab Statement zur Kontroverse ab

Laut Entwickler AdHoc verstößt Dispatch gegen Nintendo-Richtlinien. 

i Hat Nintendo Dispatch zensiert? Entwickler gab Statement zur Kontroverse ab
Artikel von Klaus +

Dispatch war einer der vielen großen Überraschungshits im Vorjahr. Umso mehr dürften sich manche Zocker auf die neue Version für Nintendo Switch 2 gefreut haben, die für Ende Januar angesetzt war. Nun überschattete aber die überraschende Nachricht einer groben Zensur die Vorfreude (via VGC). Die sarkastische Superhelden-Geschichte schlägt in eine ähnliche Kerbe wie TV-Serien à la The Boys oder Invincible, die das Genre auf den Kopf zu stellen versuchen. Soll heißen, die ironischen Superhelden sind obszöner und nicht ganz so lupenrein wie in alten Comicbüchern.

Trotz der knalligen Cartoon-Optik war Dispatch daher eigentlich nur für ältere Spieler angedacht. Auf Switch 2 hat das M-Rating für Erwachsene aber womöglich nicht ausgereicht. Denn auf der neuen Hybridkonsole von Nintendo ist Dispatch voll mit schwarzen Zensurbalken und stumm geschalteten Soundeffekten während potenziell anstößiger Szenen. In vorherigen Fassungen auf PlayStation und PC gab es die Option, die entschärften Inhalte bei Bedarf ein- und auszuschalten. Auf Switch 2 ist das zurzeit nicht möglich.

Im Server des zuständigen Entwicklers AdHoc wurde inzwischen der Grund für die Schwärzungen genannt. “Nintendo hat Inhaltsrichtlinien. Unser Spiel entsprach diesen Richtlinien nicht. Daher haben wir Änderungen vorgenommen, damit wir es auf ihrer Plattform veröffentlichen können”, heißt es in der Stellungnahme (via Reddit). Aufgrund der Veröffentlichung von Titeln wie Cyberpunk 2077 auf der Konsole, sei man davon ausgegangen, dass auch Dispatch unzensiert erscheinen könnte. “Während des Portierungsprozesses stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war.

Dispatch erscheint zensiert auf Switch 2 – Entwickler machen Hoffnung auf Update

Screenshot Gameplay Dispatch - Bild: © AdHoc

Screenshot Gameplay Dispatch – Bild: © AdHoc

Für enttäuschte Käufer stellten die Entwickler allerdings eine mögliche Lösung in Aussicht: “Wir arbeiten bereits gemeinsam mit Nintendo an einer Lösung. Auch wenn wir noch keine konkreten Versprechungen machen können, sind wir zuversichtlich, dass wir ein Update veröffentlichen können, das zumindest einen Teil der zensierten Inhalte behebt.

