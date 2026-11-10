GTA 6 übertrifft selbst Take-Twos Erwartungen bei den Vorbestellungen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Hype um GTA 6 übertrifft offenbar selbst die Erwartungen von Take-Two. Im aktuellen Geschäftsbericht erklärt der Publisher, dass die Vorbestellungen „weit über“ den ursprünglichen Prognosen liegen. Konkrete Stückzahlen nennt das Unternehmen nicht. Zuletzt schätzte Sensor Tower bereits rund 7,71 Millionen digitale Vorbestellungen.