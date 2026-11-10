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GTA 6 übertrifft selbst Take-Twos Erwartungen bei den Vorbestellungen

i GTA 6 übertrifft selbst Take-Twos Erwartungen bei den Vorbestellungen
Artikel von Markus Bauer +
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Der Hype um GTA 6 übertrifft offenbar selbst die Erwartungen von Take-Two. Im aktuellen Geschäftsbericht erklärt der Publisher, dass die Vorbestellungen „weit über“ den ursprünglichen Prognosen liegen. Konkrete Stückzahlen nennt das Unternehmen nicht. Zuletzt schätzte Sensor Tower bereits rund 7,71 Millionen digitale Vorbestellungen.

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