GTA 6 sorgt für Urlaubswelle: Jeder dritte junge US-Arbeitnehmer will zum Release freihaben

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Am 19. November erscheint GTA 6. Und offenbar wollen viele Fans an diesem Donnerstag lieber in Vice City unterwegs sein als in der Arbeit zu sein. Laut einer neuen Untersuchung des US-Personaldienstleisters BambooHR planen 18 Prozent der befragten Vollzeitbeschäftigten, sich für den Release freizunehmen. Unter den jüngeren Arbeitnehmern der „Gen Z“ sind es sogar 32 Prozent. Das bedeutet: Fast jeder Dritte dieser Altersgruppe will den Erscheinungstag mit Rockstars neuem Open-World-Spiel verbringen.

Die Zahlen stammen aus einer Untersuchung von BambooHR, für die zwischen dem 09. und 20. Oktober 2026 insgesamt 1.530 vollzeitbeschäftigte US-Amerikaner befragt wurden. Zusätzlich analysierte das Unternehmen anonymisierte Urlaubsdaten von mehr als 3,4 Millionen Beschäftigten. Und die zeigen bereits eine auffällige Entwicklung.

Urlaubsanträge steigen zum GTA 6-Release um 13 Prozent

Für Donnerstag, den 19. November, liegt die Quote der Urlaubsanträge fast 13 Prozent über vergleichbaren Donnerstagen der vergangenen beiden Jahre. Auch der Freitag danach verzeichnet einen Anstieg von knapp 11 Prozent. Selbst für das anschließende Wochenende werden rund 9 Prozent mehr Freistellungen beantragt als üblich.

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Die Webseite weist darauf hin, dass die Urlaubsanträge 2026 generell um etwa 2 bis 4 Prozent gestiegen sind. Der Ausschlag rund um den Release von Grand Theft Auto VI fällt allerdings deutlich stärker aus. Dass jeder zusätzliche Urlaubsantrag tatsächlich wegen dem kommenden Rockstar-Spiel gestellt wurde, lässt sich aus den Daten nicht ableiten.

Noch auffälliger ist das Ergebnis unter jüngeren Beschäftigten. Während 32 Prozent der Generation Z am Release-Tag freihaben möchten, sind es bei den Millennials 27 Prozent. Beide Gruppen liegen damit deutlich über dem Durchschnitt aller Befragten. Gut, diese sind auch mit Grand Theft Auto wohl aufgewachsen.

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Manche Spieler wollen sich sogar krankmelden

Nicht jeder plant offenbar, rechtzeitig Urlaub einzureichen. Unter jenen Befragten, die sich für einen bevorstehenden Videospiel-Release freinehmen wollen, gab die Hälfte an, sich lieber krankzumelden, statt regulären Urlaub zu beantragen. Diese Aussage bezieht sich auf Spieleveröffentlichungen allgemein. In Österreich nennen wir das „eCard-Urlaub“. Ich würde nicht unbedingt dazu raten, vor allem wenn die Kollegen wissen, dass du gerne zockst.

Die Untersuchung zeigt damit vor allem, wie stark große Entertainment-Veröffentlichungen inzwischen in die Freizeitplanung eingreifen. Zum Vergleich: Auch für den Start von The Legend of Zelda: Ocarina of Time am 05. November und World of Warcraft: Forever am 04. November wollen jeweils 14 Prozent der Befragten freinehmen.

Dass GTA 6 hier besonders heraussticht, überrascht angesichts der langen Wartezeit kaum. Seit GTA 5 sind mehr als 13 Jahre vergangen. Rockstar verspricht mit Leonida eine deutlich umfangreichere Spielwelt, in der zahlreiche neue Gameplay-Systeme für mehr Freiheit sorgen sollen.

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Für österreichische Unternehmen lassen sich aus der US-Studie keine konkreten Zahlen ableiten. Ob auch hierzulande die Urlaubsanträge rund um den 19. November ungewöhnlich stark steigen, ist nicht bekannt.