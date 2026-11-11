GTA 6: Rockstar verschenkt einen Monat GTA+ mit einem Haken

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Release von GTA 6 steht unmittelbar bevor und Rockstar Games hat für digitale Käufer noch einen zusätzlichen Bonus parat. Wer sich das Open-World-Spiel rechtzeitig sichert, bekommt einen Monat GTA+ ohne Aufpreis. Das Angebot klingt verlockend, hat allerdings einen kleinen Haken: Nach Ablauf des Gratiszeitraums wird das Abonnement automatisch kostenpflichtig verlängert. Wer das nicht möchte, sollte die Kündigung nicht vergessen.

Einen Monat GTA+ kostenlos beim Kauf von GTA 6

Der Bonus gilt für alle, die sich die digitale Version von GTA 6 vor dem 20. November 2026 kaufen oder vorbestellen. Das schließt auch einen Kauf direkt am Veröffentlichungstag, dem 19. November, ein. Voraussetzung ist, dass ihr den Gratismonat anschließend aktiv einlöst.

Auf der PS5 könnt ihr das Angebot über die GTA+-Produktseite im PlayStation Store aktivieren. Dafür bleibt euch sogar bis zum 31. März 2027 Zeit. Auf der Xbox müsst ihr den Bonus innerhalb von 180 Tagen nach dem Kauf über den Bereich „Angebote und Guthaben“ im Microsoft Store einlösen.

Nach dem Gratis-Monat werden 7,99 Euro fällig

Der entscheidende Punkt steckt in den Abo-Bedingungen: Nach dem kostenlosen Monat läuft GTA+ automatisch weiter. Dafür werden monatlich 7,99 Euro berechnet, bis ihr die Mitgliedschaft kündigt.

Wer lediglich den kostenlosen Zeitraum nutzen möchte, sollte deshalb direkt nach der Aktivierung die automatische Verlängerung deaktivieren. Das funktioniert über die Abonnementverwaltung der jeweiligen Plattform. Auf der PS5 findet ihr die Option unter „Zahlungen und Abonnements“. Xbox-Nutzer können ihr Abo über die Microsoft-Kontoverwaltung beenden.

Auch bestehende GTA+-Mitglieder profitieren

Ihr habt bereits ein aktives GTA+-Abonnement für GTA Online? Auch dann könnt ihr den Bonus einlösen. Der kostenlose Monat wird in diesem Fall an eure bestehende Mitgliedschaft angehängt und verschiebt den nächsten Abrechnungstermin um einen Monat.

Wichtig ist außerdem: Eine Kündigung beendet nicht sofort euren Zugriff. Die Vorteile bleiben bis zum Ende des bereits laufenden Abrechnungszeitraums erhalten. Wer den Bonus mitnehmen möchte, sollte also nur daran denken, rechtzeitig vor der nächsten Zahlung zu kündigen. So bekommt ihr den zusätzlichen Monat, ohne anschließend unnötig Geld auszugeben.

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