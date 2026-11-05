GTA 6: Rockstar Games veröffentlicht viele neue Screenshots

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Wartezeit auf GTA 6 nähert sich langsam ihrem Ende. Genau zwei Wochen vor dem geplanten Release legt Rockstar Games noch einmal nach und veröffentlicht eine umfangreiche Sammlung neuer Bilder. Insgesamt 37 Screenshots sollen euch einen weiteren Eindruck von Vice City und der Umgebung geben. Dabei stehen nicht nur die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia im Mittelpunkt. Auch zahlreiche Schauplätze, Fahrzeuge und kleine Details der Spielwelt sind zu sehen.

Neue Bilder zeigen Jason, Lucia und Vice City

Die neue Galerie trägt den Namen „The Launch Gallery“ und ist direkt auf der offiziellen Website von Rockstar Games verfügbar. Die Screenshots zeigen eine Mischung aus Action, Alltagsszenen und beeindruckenden Landschaften.

Natürlich dürfen Jason und Lucia nicht fehlen. Auf einigen Bildern sind die beiden gemeinsam unterwegs, unter anderem bei einem Banküberfall. Andere Aufnahmen zeigen sie in einem Cabrio oder mitten in einer Verfolgungsjagd. Auch Lucia bekommt mehrere eigene Szenen spendiert. Besonders auffällig ist die Vielfalt der gezeigten Umgebungen. Von belebten Nachtclubs über Tankstellen bis hin zu sonnigen Küstenabschnitten ist einiges dabei.

Leonida steckt voller kleiner Details

Wer sich die Bilder genauer anschaut, entdeckt zahlreiche interessante Kleinigkeiten. Rockstar zeigt unter anderem einen voll besetzten Nachtclub, einen Autotreff mit aufwendig getunten Fahrzeugen und eine Marina mit Blick auf die Skyline von Vice City. Auch die Natur kommt nicht zu kurz. Aufnahmen zeigen Tiere in den Sümpfen, Unterwasserwelten und sogar einen Alligator in der Dunkelheit.

Gerade solche Details sollen Leonida lebendig wirken lassen. Die Screenshots vermitteln außerdem einen Eindruck davon, wie unterschiedlich die Spielwelt ausfallen dürfte. Zwischen Großstadt, Stränden und abgelegenen Gegenden scheint es jede Menge zu entdecken zu geben.

Der Release rückt endlich näher

Mit der neuen Galerie läutet Rockstar Games die letzte Phase des Marketings ein. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version ist bislang nicht für diesen Termin angekündigt.

Die 37 neuen Bilder könnt ihr euch bereits jetzt auf der offiziellen Website ansehen. Für Fans dürfte die Galerie eine willkommene Gelegenheit sein, die letzten Tage bis zum Start mit neuen Eindrücken aus Leonida zu überbrücken.

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