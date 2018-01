God of War in der Februar Ausgabe von Game Informer

In der Februar-Ausgabe 2018 von Game Informer wird God of War als Titelgeschichte vorgestellt, kündigte das Magazin an.

„Für unsere Titelgeschichte im Februar haben wir das Santa Monica Studio besucht, um God of War selbst spielen zu können und uns einen Eindruck von Kratos neuer Ausrüstung und Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld zu machen“, schrieb Game Informer.

„Wir haben das Team interviewt, um die God of War-Formel herauszufinden, wie sie die Spieler näher an die Action heranzubringen wollen und wie sich Kratos ‚Beziehung zu seinem Sohn im Gameplay manifestiert. Ob du ein Neuling in der Serie oder ein alter Fan bist, du wirst alles über diese epische Reise durch die nordische Mythologie erfahren.“

Zusätzlich zur Berichterstattung im Magazin wird die Website von Game Informer im Laufe des Monats Januar exklusive Interviews, Konzepte, Artwork und mehr enthalten.

God of War wird Anfang 2018 für die PlayStation 4 erscheinen.

