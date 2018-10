Bereits nächste Woche verwandelt sich das Wiener Rathaus zur Game City. Besucher vor Ort können auf zahlreichen Hands-on-Stationen sogar bisher unveröffentlichte Titel anspielen!

Heute hat auch Sony sein Line-Up bekanntgegeben. Als bisher noch nicht veröffentlichten Titel dürfen wir an Days Gone vor Zombie-Horden davonlaufen.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr mit einem so breiten Line-up bei der Game City vertreten zu sein. Besonders spannend sind sicherlich die noch nicht veröffentlichten Titel wie Days Gone oder unsere neuen PlayLink-Titel. Aber auch in Sachen VR haben wir mit dem gerade erst veröffentlichten Titel Astro Bot und dem bisher unveröffentlichten Spiel Blood & Truth eine schöne Auswahl im Gepäck“, so Florian Mahr, Marketing Manager von Sony Interactive Entertainment Austria.