Fortnite-Geheimnis enthüllt: Die Rückkehr der Kapitel-1-Map

Die Teaser für Kapitel 4, Staffel 5 von Fortnite deuten stark auf die langersehnte Rückkehr der klassischen Map aus dem ersten Kapitel des Spiels hin.

Seitdem Fortnite von Epic Games erstmals veröffentlicht wurde, hat sich die Map des Spiels kontinuierlich weiterentwickelt und verändert, um den Spielern immer neue Abenteuer zu bieten. Jede neue Staffel brachte Anpassungen und frische Inhalte mit sich. Doch die Rückkehr der Kapitel-1-Map ist ein Wunsch vieler Fans, der endlich in Erfüllung gehen könnte.

Zeitreise in Fortnite: So kehrt die nostalgische “erste Map” zurück

Die ersten Hinweise auf diese spannende Entwicklung waren Teaser-Bilder, die eine Zeitmaschine mit dem 12. Juli 2018 als Ziel zeigten – dem Startdatum von Kapitel 1, Staffel 5 von Fortnite. Dieser klare Bezug zur Zeitreise deutete bereits darauf hin, dass die Spieler in die alten Zeiten zurückkehren würden. Doch die neuen Teaser gehen noch weiter, um diese Idee zu bestätigen.

Fortnite-Insider “HYPEX” enthüllte, dass Content-Ersteller von Epic Pakete erhalten haben, um die bevorstehende Ankunft der neuen Staffel zu feiern. Diese Pakete dienen nicht nur als Dankeschön, sondern geben auch einen Einblick in das, was die Spieler erwartet. Eine Botschaft in den Paketen lautet:

“Vielen Dank, dass Sie uns von Anfang an unterstützt haben und Teil der Ursprünge von Fortnite sind. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, noch einmal von vorne zu beginnen. Es gibt nur eine Frage: Wohin gehen wir?”

Diese klare Erwähnung eines Neuanfangs deutet auf die Rückkehr zur Karte des ersten Kapitels hin. Vor allem eine Vinylplatte, die von Epic Games an verschiedene Spieler gesendet wurde, dürfte ein guter Beweis zur Untermauerung der Geschichte sein:

Chapter 1 Season 5 map can be seen on the teaser that Fortnite sent to @_salvatretzzo and other creators ‼️ pic.twitter.com/MB7eQ4K7ub — HYPEX (@HYPEX) October 20, 2023

Rückkehr zu den Wurzeln?

Die erste Map von Fortnite, die im Jahr 2018 eingeführt wurde, ist auch als die Karte des ersten Kapitels oder die Kapitel-1-Map bekannt. Diese Karte war die ursprüngliche Spielwelt, in der sich Fortnite-Spieler in den Anfangstagen des Spiels tummelten. Sie wurde später durch verschiedene Überarbeitungen und Aktualisierungen zu einer der ikonischsten und vielfältigsten Gaming-Landschaften aller Zeiten. Die erste Map war eine weitläufige Insel, die in verschiedene Gebiete aufgeteilt war, darunter Wälder, Wüsten, Berge, Seen, Städte und Dörfer. Jeder dieser Orte hatte seine eigenen einzigartigen Eigenschaften und Charakteristiken, was die Karte zu einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Ort für Schlachten machte.

Die wohl bekanntesten Orte auf der Kapitel-1-Karte waren Tilted Towers, Retail Row, Dusty Depot, Greasy Grove, Pleasant Park und natürlich die verschneite Stadt Retail Row. Diese Orte wurden im Laufe der Zeit zu wahren Kultstätten und waren Schauplätze vieler spannender Kämpfe und Abenteuer. Seitdem hat sich viel getan. Epische Ereignisse wie der Meteoriteneinschlag und die Einführung von Vulkanen brachten dynamische Veränderungen in der Landschaft mit sich. Die Karte entwickelte sich im Laufe der verschiedenen Staffeln von Fortnite, und viele Orte wurden erweitert.

Während diese ursprüngliche Map aus dem ersten Kapitel von Fortnite schließlich durch die Kapitel-2-Map abgelöst wurde, bleibt sie in den Herzen der Spieler unvergessen. Die Kapitel-1-Map war der Ort, an dem viele Spieler ihre ersten Siege und unvergesslichen Erlebnisse in Fortnite feierten. Und nun, mit den Teasern und Hinweisen, die auf ihre Rückkehr hindeuten, könnten Spieler bald die Möglichkeit haben, in die vertrauten Gefilde dieser beliebten Karte zurückzukehren!