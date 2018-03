Erstmals in der Geschichte der Marke bietet Far Cry 5 den Spielern die vollständige Freiheit, sich in einem scheinbar beschaulichen, jedoch zutiefst verdorbenen Teil Amerikas frei zu bewegen. Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, erleben Spieler, wie ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne von Project at Eden’s Gate beschleunigt und die fanatische Weltuntergangs-Sekte dazu verleitet, Hope County endgültig gewaltsam zu übernehmen. Unter Belagerung und abgeschnitten vom Rest der Welt besteht die Aufgabe nun darin, ein Feuer des Widerst ands zu entfachen, um die Gemeinde von Hope County zu befreien.

Kauftipp:

Far Cry 5 wurde von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit weiteren Studios entwickelt und ist ein Ego-Shooter in einer völlig offenen Welt. Die Spieler haben innerhalb einer packenden Story mit unvergesslichen Charakteren die freie Entscheidungsgewalt und erleben unvorhersehbare und unvergessliche Far Cry-Momente: Während der Spieler in aller Ruhe angelt wird er von einem Bären angegriffen oder wird gerade rechtzeitig von Hund Boomer gerettet. Das Spiel kann ganz nach eigenem Belieben erforscht werden, inklusive der Rekrutierung von Hilfe auf Abruf, Vierbeiner auf Abruf und Freunde auf Abruf, wodurch die Spieler das gesamte Spie l im Koop-Modus spielen können.

Far Cry 5 enthält auch Far Cry Arcade, den größten und vielseitigsten Karteneditor-Modus der Far Cry-Serie. In Far Cry Arcade können Spieler neue Szenarien erstellen, indem sie Assets aus anderen Titeln der Serie sowie anderer Ubisoft-Franchises verwenden, darunter Assassin’s Creed® IV Black Flag, Assassin’s Creed Unity oder Watch Dogs® für Solo-, Koop- oder Wettbewerbs-Missionen.

Spieler können ebenfalls die Gold Edition von Far Cry 5 erwerben, die das Basisspiel, den Season Pass und Bonus-Inhalte beinhaltet. Der Far Cry 5 Season Pass bringt die Spieler zu unheimlichen Abenteuern in drei einzigartigen Umgebungen mit den kommenden DLCs Hours of Darkness, Dead Living Zombies und Lost on Mars. Käufer des Season Passes dürfen sich darüber hinaus über ein Far Cry 3-Spielerlebnis freuen, das ihnen ab dem 29. Mai kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Die Far Cry 3 Classic Edition wird ab dem 26. Juni zudem auch separat für Xbox One und PlayStation 4 erhältlich sein.

Der Season Pass ist auch als Add-on für PlayStation 4, Xbox One und PC für 29,99 € erhältlich.