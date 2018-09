Bereits im Oktober wird die Beta für Fallout 76 starten, viel mehr wissen wir aktuell noch nicht.

Doch das soll sich die kommenden Tage ändern, wie Pete Hines auf Twitter mitteilte.

„Wir haben bald mehr Informationen für euch, hoffentlich noch diese Woche.“ – Pete Hines

Auf der Website von Fallout 76 findet sich der Hinweis, dass die Beta das gesamte Spiel beinhalte. Ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass Betas in der Regel auf einen Teil des Spiels beschränkt sind. Da man aber das Spiel vorbestellen muss, um an der Beta teilnehmen zu dürfen, ist es eine gute Entscheidung seitens Bethesda.

Des Weiteren wird der Fortschritt, den man in der Beta macht, auf’s finale Spiel übertragen. Sich in die Beta zu investieren wird sich also durchaus lohnen. Für PC Spieler wird das Spiel übrigens nur durch den Bethesda eigenen Launcher verfügbar sein. Es wird nicht auf Steam erscheinen.

Kauftipp:

Fallout 76: S.P.E.C.I.A.L. Edition [PC] (exkl. bei Amazon) bei Amazon.de für EUR 59,99 bestellen