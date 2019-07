Share on Facebook

Ein anderes Playerunknown Battlegrounds-Spiel ist in der Entwicklung, wie der Publisher des Spiels angekündigt hat. Das bisher unbenannte Spiel wird von einem neuen Studio namens Striking Distance geleitet, das den ehemaligen Call of Duty- und Dead Space-Entwickler Glen Schofield zum CEO ernannt hat.

Das Projekt steckt anscheinend noch in den Kinderschuhen, daher ist derzeit nur wenig über das Spiel bekannt. In der Pressemitteilung der PUBG Corp. heißt es, das Spiel sei eine „originelle narrative Erfahrung im PUBG-Universum“, während Schofield andeutet, dass das Spiel möglicherweise kein Battle-Royale-Titel ist. Er erklärte die Sache in einem Tweet ein wenig ausführlicher.

„Das einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich nicht an einer Fortsetzung von PUBG arbeite, sondern an einer originellen Erzählung im PUBG-Universum.“

PUBG begann sein Leben als Arma 2-Mod, bevor es Anfang 2017 in einen eigenen Battle-Royale-Titel ausgegliedert wurde. Man startete im Early Access-Verfahren via Steam auf dem PC. Später wurde es sowohl für Xbox One als auch ein Jahr später für PS4 veröffentlicht.

PUBG war bisher eines der einflussreichsten Spiele des 21. Jahrhunderts. Es bleibt ein riesiges Spiel für sich, aber es hat auch inspiriert und beeinflusst. Was derzeit der vielleicht größte Trend der Branche im Battle Royale-Genre ist, einschließlich erfolgreicher Titel wie Fortnite, Apex Legends und Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout.