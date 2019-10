Dorameon – is Story of Seasons ab heute erhältlich

Als Nintendo auf der diesjährigen E3 eine Fortsetzung von The Legend of Zelda enthüllte, war der “dunklere Ton” sofort zu spüren. Tatsächlich haben wir Majoras Mask-Schwingungen, da im Teaser-Trailer so viel Unheil und Finsternis vorhanden war. Was wäre, wenn Breath of the Wild bereits ein Nintendo 64-Titel gewesen wäre? Ein YouTube-Video gibt dazu Aufschluß. The…