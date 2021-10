Doom 2: Mod macht den Shooter auch als Beat’em’Up spielbar

DOOM 2 - (C) id Software

Doom gehört zu diesen Spielen die das auf fast jedem System funktionieren. Seine Vielseitigkeit und der Fortschritt in der Gameing-Technologie sind gute Indikatoren dafür. Denn mehr als zweieinhalb Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung, finden sich immer noch Fans die dem „Genre-Opa“ mit Mods neues Leben einhauchen möchten. Dabei ist das „Genre“ und die Art und Weise wie gespielt wird völlig egal.

Doom 2-Modder, ​​edypagaza hat nun ein Add-On entwickelt das die rasante Action des Originals beibehält, ihm aber einen neuen Twist verpasst. Laut Beschreibung im begleitenden Youtube Video wurde der Titel in ein funktionierendes Beat‘ em Up-Spiel verwandelt. Natürlich sind parallelen zu Streets of Rage nicht ganz von der Hand zu weisen.

Das einminütige Video zeigt eine Third-Person-Ansicht von Doomguy. Dieser wurde für die Mod als vollständiges 3D-Modell gerendert und pflügt so durch Reihen von Zombies und Kobolden. Mit bloßen Händen versteht sich natürlich. Zusammen mit der klassischen Doom-Musik zeigt der Clip wirklich, wie die pixeligen FPS aussehen würden, wenn die Hauptfigur die traditionellen Waffen ablegen und sich einfach durch die Hölle prügeln würde.

Capcom Titel lassen grüßen

Durch die Tatsache, dass es in 3D ist kann man es sogar mit Titeln wie Devil May Cry oder den Arkham-Spielen vergleichbar. Obwohl es mit einigen allgemeinen Schlag- und Trittanimationen entworfen wurde, sagt edypagaza auch, dass Spieler Feinde greifen und sogar Hinrichtungsbewegungen ausführen könnten.

Mods wie diese zeigen, wie sehr sich die Leute immer noch für die ursprünglichen id Software-Spiele interessieren. Egal ob es Leute sind die Doom in Age of Empires spielen können oder John Romero selbst der noch moddet. Doom Spieler behalten das Erbe am Leben. Doom Fighters ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie Fans und Modder den Geist am Leben erhalten können während sie den Dingen ihren eigenen Spin verleihen.