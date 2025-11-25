Die besten Krypto Spiele: Wenn Blockchain auf Button-Mashing trifft

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Die Überschneidung von Spielen und Kryptowährungen ist kein vages Zukunftskonzept, sondern findet schon jetzt statt. Ganz gleich, ob du dich für die spielerischen Vorteile interessierst oder einfach nur mit dem digitalen Besitz liebäugelst, Krypto-Spiele verändern unsere Vorstellung von Werten in virtuellen Welten.

Du fragst dich, wo du anfangen sollst? Wir haben die ultimative Liste mit beliebten Krypto-Spielen, die mehr als nur eine Spielerei sind.

Axie Infinity: Pokémon trifft auf Profit

Fangen wir mit dem Spiel an, das den Stein ins Rollen gebracht hat. Axie Infinity eroberte die Welt im Sturm mit seinen niedlichen, kampffähigen Kreaturen und seiner „Play-to-Earn“-Wirtschaft. Die Spieler züchten, kämpfen und tauschen Axies, digitale Haustiere, die auf der Blockchain leben. Mit SLP (Smooth Love Potion) und AXS-Tokens als Herzstück der Wirtschaft geht es in Axie Infinity nicht nur um niedliche Animationen. Es geht um Strategie, Handel und in einigen Fällen auch um ernsthafte Verdienstmöglichkeiten.

Gods Unchained: Ein Trading Card Game, aber mit Web3

Gods Unchained ist das, was du bekommst, wenn Hearthstone auf Blockchain trifft. In diesem kostenlosen, kompetitiven Kartenspiel kannst du deine Karten als NFTs besitzen, d.h. du kannst sie wie physische Sammlerstücke handeln oder verkaufen. Das Besondere an diesem Spiel ist das eigentliche Gameplay: Es ist tiefgründig, strategisch und lohnend, auch wenn du nicht versuchst, dein Deck gewinnbringend weiterzuverkaufen. Es ist eines der wenigen Krypto-Spiele, bei dem das „Spiel“ nicht in den Hintergrund gerät.

The Sandbox: Dein digitales Lego-Land

Denk an Minecraft, aber alles, was du erschaffst, kann zu Geld gemacht werden. The Sandbox ist ein Spiel im Stil eines Metaversums, in dem die Spieler ihre Spielerfahrungen mit Hilfe von SAND, dem eigenen Token, bauen, besitzen und monetarisieren können. Vom Entwerfen von Assets im Spiel bis hin zum Erstellen ganzer Spiele auf der Plattform – die kreative Freiheit ist groß. Und dank Partnerschaften mit großen Namen wie Snoop Dogg und Adidas wächst diese Voxel-basierte Welt sowohl inhaltlich als auch in ihrer Glaubwürdigkeit.

Illuvium: AAA Looks, DeFi Herz

Wenn du auf ein Krypto-Spiel mit atemberaubender Optik gewartet hast, ist Illuvium genau das Richtige. Dieses Open-World-Rollenspiel, das auf der Ethereum-Blockchain basiert, kombiniert Erkundung, Kreaturensammeln und Auto-Battler-Kämpfe. Illuvials (die Kreaturen des Spiels) sind NFTs, und der ILV-Token unterstützt die Steuerung und Belohnung. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung, aber der Hype ist groß und die geschlossene Beta hat bereits Fans überzeugt, die sich mehr Feinschliff für Web3-Spiele wünschen.

My Pet Hooligan: Chaos mit einem Krypto-Twist

Dieses Spiel ist für alle, die Chaos lieben. My Pet Hooligan ist ein Third-Person-Actionspiel, in dem du als rebellisches Kaninchen (ja, wirklich) in einer dystopischen Stadt für Chaos sorgst. Es hat viel GTA-Energie mit Krypto-Ebenen im Hintergrund (man denke an NFT-Skins, Charaktereigentum und eine Wirtschaft, die an den ZUCK-Token im Spiel gebunden ist). Es ist respektlos, macht Spaß und nimmt sich selbst nicht zu ernst, was ehrlich gesagt einen Teil seines Charmes ausmacht.

Sind Krypto-Spiele empfehlenswert?

Die Sache ist die: Nicht jedes Krypto-Spiel ist eine Glanzleistung, und der Raum kann durch Projekte, die sich mehr auf Finanzen als auf Spaß konzentrieren, unübersichtlich werden. Aber die, die es richtig machen? Sie schaffen etwas wirklich Neues, eine Mischung aus Spiel, Investition und Eigentum, die die Branche neu definieren könnte.

