Die besten Gaming-Tipps zu Weihnachten

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Weihnachten und Advent – das ist die Zeit der Stille und des Zusammenkommens. Mehr Zufriedenheit und weniger Streit sind angesagt, gutes Essen und leckere Naschereien stehen auf der Tagesordnung.

Leider handelt es sich bei dieser Beschreibung von Weihnachten für viele um ein nicht zu erreichendes Idealbild, denn in der Realität steht das Weihnachtsfest für eine jede Menge Stress, Organisieren und zahlreiche Ausgaben. Hinzukommt, dass sich das Haus nach vielen Tagen des Feierns plötzlich klein anfühlt. Es droht der bekannte Lagerkoller und so mancher möchte, dass die Feiertage endlich zu Ende gehen.

Wem es manchmal so geht, der sollte schleunigst seine Meinung ändern und erkennen, was gerade diese Situation, das ständige Zuhause sein, für tolle Chancen bietet. Im Laufe eines Jahres denkt man sich bestimmt oft, wie schön es doch wäre, wenn man nur ein wenig mehr Zeit zur Verfügung hätte. Die Schule, die Uni oder die Arbeit verlangen einem vieles ab und die Hobbys und Leidenschaften müssen darunter in der Regel stark leiden. Das muss aber nicht sein, wenn man etwa die Weihnachtszeit als Ausgleich nutzt. Wichtig ist allerdings, dass man sich frühzeitig einen Plan zurechtlegt.

Wer schon sehnsüchtig darauf wartet, dass an Weihnachten endlich genug Zeit bleibt, um sich den besten Video- und Computerspielen hinzugeben, der weiß am besten bereits lange im Vorhinein, welche Liste an Klassikern und Neuerscheinungen abgearbeitet werden soll.

Natürlich kann man immer eine Slot Machine kostenlos spielen, diese Möglichkeit besteht dank des großen Angebots immer. Besonders ist hierbei, dass es auch bei den digitalen Automatenspielen Varianten gibt, die sich im Besonderen dem Thema Weihnachten widmen.

Auf der Konsole oder dem Rechner sind die Möglichkeiten natürlich noch deutlich vielfältiger. Allerdings muss es zur Weihnachtszeit nicht unbedingt ein Spiel sein, dass sich mit dem Thema der Festtage beschäftigt, es kann einfach eine Variante sein, die gut zu dieser gemütlichen und angenehmen Zeit passt.

Die perfekte Inspiration für das Weihnachtsfest

Wem es an Lust oder Zeit fehlt, eine gründliche Recherche der idealen Spiele für die Weihnachtszeit vorzunehmen, der wirft einfach einen Blick auf die folgende Liste. Darauf finden sich zahlreiche hervorragende Tipps für Gamer, die definitiv dazu in der Lage sind, einem das Weihnachtsfest zu versüßen.

Das Ziel der Auflistung ist es, jede Art von Gamer anzusprechen. Das Angebot an Spielen und Konsolen ist mittlerweile so vielfältig wie die Gemeinschaft an Gamern selbst. Doch vielleicht ist es gerade an Weihnachten Zeit, seine Leidenschaft mit anderen Familienmitgliedern zu teilen. Games, die gleichzeitig mehrere Spieler zulassen, sorgen für die nötige Abwechslung in Haus und dafür, dass die Langeweile ein für allemal der Vergangenheit angehört.

Die besten Gaming-Tipps zum Hochfest

51 Worldwide Games – Nintendo Switch

Bei diesem Spiel, eigentlich müsste man sagen, bei diesen 51 Spielen, handelt es sich um die perfekte Verschmelzung des klassischen Spielvergnügens mit der modernen Technik. Nicht nur in Europa, sondern weltweit kommen Familien und Freunde gerne zusammen, um dem klassischen Brettspiel zu frönen. Mit dem Spiel 51 Worldwide Games ist es Nintendo gelungen, eine Sammlung der weltweit beliebtesten Spiele zu erstellen. Perfekt für Weihnachten ist dieses Spiel, da es die Generationen in einem Haus zum Dialog einlädt. Wenn Oma und Opa nicht mit Ego-Shootern oder der neuesten Konsole anfangen können, dann ist diese Sammlung an Spielen die perfekte Wahl. Dank der liebevollen Umsetzung begreift selbst der größte Brettspielmuffel schnell, dass den echten großen Klassikern einfach nichts so einfach das Wasser reichen kann. Das Angebot erstreckt sich von Schach über Tischfußball und Air-Hockey bis hin zum traditionellen Mahjongg.

Just Dance 2021 – Switch, Playstation 4/5, Xbox One/Series X/S

Ja, an Weihnachten legt der durchschnittliche Gamer das eine oder andere Pfund zu. Das ist vollkommen dazu und zumindest einmal im Jahr sollte es jedem vergönnt sein, nach Lust und Laune zu schlemmen. Damit die Reue nach den Feiertagen allerdings nicht allzu groß ausfallen muss, schadet ein wenig Bewegung nicht. Das geht am besten auf die spielerische Art und Weise. Das Spiel Just Dance 2021, das für viele Konsolen erhältlich ist, lädt sämtliche Spieler zu einem vergnüglichen Tanzduell ein. Ob Jung und Alt, hierbei kommt wirklich jeder auf seine Kosten. Die Schwierigkeit lässt sich nach dem Können des Spielers anpassen, sodass die Eltern, die Großeltern und natürlich die Kinder großen Spaß an der Sache haben. Getrost darf man nach diesem Spiel, bei dem gewiss eine Menge an Kalorien verbrannt werden, sich wieder ausgiebig dem Schlemmen und dem Genuss widmen.

Overcooked 2 – Switch, Playstation 4/5, Xbox One/Series X/S, PC, Mac

Wie bereits erwähnt, dreht sich an Weihnachten vieles um das Essen. Die Küche sieht nach der Zubereitung des einen oder anderen Festmahls schrecklich aus und niemand erklärt sich dazu bereit, den Abwasch zu übernehmen. Das sind im Vergleich zu einem echten Restaurant allerdings nur kleine Problemchen, über die Profis vom Fach nur lachen können. Wer selbst einmal erfahren will, wie es sich anfühlt, ein beliebtes Restaurant zu leiten, der spielt eine Runde Overcooked 2. Hier erfahren Spieler am eigenen Leib, wie anstrengend und stressig es sein kann, wenn Gäste mit der Qualität des Essens nicht zufrieden sind oder wenn die nötigen Zutaten zur Zubereitung der beliebtesten Gerichte fehlen. Trotz der Anforderungen, die dieses Spiel an einen stellt, steht nach wie vor der große Spaß im Vordergrund.

Maus App – Smartphone und Tablets

Der letzte Punkt auf der weihnachtlichen Liste befasst sich mit einer kostenlosen App. Die Sendung mit der Maus ist in Deutschland Kult und Kinder schauen diese heute noch so gerne wie vor 40 Jahren. Mit der App kommen sowohl Kinder als auch Erwachsene mobil in den Genuss der klugen Maus. Zusammen mit den Eltern gehen die Kleinsten den interessantesten Fragen auf den Grund. Neben der detailreichen und liebevollen Gestaltung der App ist besonders hervorzuheben, dass diese kostenlos ist. Ideal ist diese Anwendung für ältere Gamer, die Lust auf etwas Nostalgie haben, oder aber auch für Eltern, die ihren Kindern zeigen möchten, wie das Smartphone auf die kluge Art und Weise verwendet werden kann.