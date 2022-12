Der nächste kostenlose Titel im Epic Games Store ist ein “Mystery Game”

89 Titel verschenke Epic im Jahr 2022.

Der nächste kostenlose Titel im Epic Games Story wird als ein “geheimnisvolles Spiel” bezeichnet. Es wird Saints Row IV Re-Elected und Wildcat Gun Machine ersetzen, die jetzt bis zum 15. Dezember kostenlos heruntergeladen werden können. Um welchen Titel es sich handeln wird, bleibt also noch bis nächste Woche abzuwarten.

Berichten zufolge wird es im Epic Games Store wieder eine Aktion geben, bei der die Spieler die Chance haben, über Weihnachten jeden Tag ein kostenloses Spiel zu erhalten. Im Jahr 2019 hat der Epic Games Store über Weihnachten 12 Spiele verschenkt, und in den Jahren 2020 und 2021 gab es über die Feiertage 15 kostenlose Titel.

Der Epic Games Store verschenkte im vergangenen Jahr 89 Gratistitel (gegenüber 103 im Jahr 2020) mit einem Gesamtwert von 2.120 US-Dollar. Nach Angaben von Epic haben die Nutzer im Jahr 2021 über 765 Millionen kostenlose Spiele in Anspruch genommen.

Amazon Prime Gaming-Mitglieder können derzeit acht PC-Titel ohne zusätzliche Kosten in Anspruch nehmen. Die “kostenlosen” Prime Gaming-Titel für Dezember, die letzte Woche gestartet sind, sind Quake, Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, The Amazing American Circus, Banners of Ruin, Brothers: A Tale of Two Sons, Spinch, Desert Child und Doors: Paradox.