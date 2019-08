Share on Facebook

Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament) hat ein neues Studio in Köln eröffnet und wird von den Gründern des ehemaligen Entwicklungsstudios Factor 5 geleitet, wie in einem Blogbeitrag auf der offiziellen Website von Unreal Engine ankündigt.

Faktor 5 war das Studio hinter den Franchises Turrican und Star Wars: Rogue Squadron. Es wurde 2011 liquidiert und 2017 mit den Rechten an der Turrican-Marke wieder in Szene gesetzt. Das jüngste Projekt ist die Integration in das neue Studio von Epic Games, das Teil des wachsenden Fokus des Unternehmens auf Formen interaktiver Medien und Streaming-Technologien.

Epic Games-Direktor für Online-Technologie Julian Eggebrecht und der Kölner Studiodirektor Achim Moller waren die ehemaligen Präsidenten und CEOs von Factor 5. Zuvor arbeiteten sie mit Netflix, Amazon und Hulu sowie mit Nintendo und Sony als Technologiepartner zusammen. Also, sie sind definitiv zur richtigen Zeit am richtigen Ort für den Fortnite-Publisher.

„Im Mittelpunkt des Erfolgs von Epic stehen hochqualifizierte und leidenschaftliche Mitarbeiter“, sagte Eggebrecht. „Deutschland ist eine Nation an der Spitze der Technologie und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz vor Ort auszubauen, indem wir neu geschaffene Rollen besetzen und außergewöhnliche Talente einstellen.“

Epic Games hatte bisher eine schwierige Woche mit Entschuldigungen und Rückerstattungen für die Veröffentlichung eines neu gestalteten Fortnite-Gegenstands „Gunner“ und einer Sammelklage wegen Kontosicherheitsverletzungen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass das Kölner Studio seine offizielle Ankündigung feiern, ein schönes kaltes Bier trinken und darauf warten wird, dass dies alles vorbei ist.