Days Gone, das kommende Open-World-Zombie-Action-Adventure von Sony Bend, ist zum Greifen nahe. Der 26. April 2019 rückt immer näher. Um eine Vorstellung von der Größe des Spiels zu erhalten wurden nun Bilder der Spielewelt veröffentlicht.

Offene Spielewelten, wie sie das kommende PS4-Exklusiv-Game bieten wird, leben und sterben anhand ihrer Größe und ihrer Abwechslung. Und der Inhalt muss richtig verteilt sein. Niemand mag lange Spazierfahrten ins Nirgendwo, genauso wenig wie ohne Verschnaufpausen im Akkord zu laufen (weil eine Horde Untoter hinter dir her ist). Alles muss richtig verteilt sein.

Die Kollegen von GameReactor haben vier Bilder veröffentlicht, die uns die Map von Days Gone zeigen. Damit bekommen wir einen ersten Überblick über die Reichweite und den Umfang. Ebenfalls erhalten wir einen Aufschluß über die verschiedenen Arten von Missionen im Spiel.

Days Gone - Map 1 von 4 - +

Es scheint, als würde die Map in mehrere Sektoren unterteilt sein, was bei Open-World-Games ziemlich üblich ist. Immerhin kennen wir diese Mechanik aus The Witcher 3: Wild Hunt oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Jeder Sektor im Spiel von Sony Bend sieht sehr massiv aus. Zumindest scheint es, auf den ersten Blick, als würde die Map in Bezug auf Größe und Vielfalt nicht enttäuschen.

Auf unserer hauseigenen Tag-Seite zu Sony’s Days Gone haben wir eine Vielzahl von Meldungen gesammelt, welche euch einen Einblick zum Spiel geben. Vor einigen Tagen haben wir erfahren, dass die Spielzeit rund 30 Stunden betragen wird und das wir 6 Stunden Zwischensequenzen ansehen können/dürfen.