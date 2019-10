Crusader Kings 3: 2020 im Season Pass für PC

Auf der PDXCON 2019 hat Paradox Interactive den heiß ersehnten Nachfolger angekündigt: Crusader Kings III kommt 2020. Crusader Kings III wird Teil des Xbox Game Pass für PC (Beta) und ist für Nutzer des Dienstes kostenlos verfügbar.



In der Fortsetzung Crusader Kings III tauchst Du ein in eine mittelalterliche Welt, begründest eine Großdynastie und steuerst ein dynamisches Reich, das sich kontinuierlich verändert. Erobere Landstriche in ganz Europa und gliedere sie in Dein Imperium ein, etabliere Deine Führungsrolle in Religions- und Kulturfragen oder lasse Deinen Rivalen durch einen scheinbar zufälligen Unfall verschwinden. Crusader Kings III hält zahlreiche Überraschungen bereit – nicht nur für angehende Könige, sondern auch für Veteranen der Serie.



Ein genauer Termin wurde noch nicht bekannt gegeben, weitere Informationen sollen im Laufe des Jahres folgen.