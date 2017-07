Games PC-Games Playstation Xbox Call of Duty WWII: Zombie-Setting wird sehr sehr dunkel, inklusive neuer Screenshots 9/07/2017 @ 18:00

Der Zombie-Modus in Call of Duty ist seit seinem Debüt im Jahr 2008 in World at War ein nicht mehr wegzudenkender Modi für den jährlich erscheinenden Shooter. Natürlich war es klar das auch Call of Duty WWII einen eigenen Zombie-Modus bekommt. Dieser wird jedoch nicht so „froh“ sein, wie in anderen Vorgänger-Spielen.

Glen Schofield, Co-Gründer und Boss von Entwickler Sledgehammer, veröffentlichte via Twitter ein neues Bild und versprach am 20. Juli mit mehr Informationen über den Modi an die Öffentlichkeit zu gehen.

Er versprach desweiteren eine sehr dunkle Atmosphäre. Wir sind gespannt!

