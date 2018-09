Die Beta für Blackout, dem Battle Royale-Modus in Call of Duty: Black Ops 4, ist noch in aller Munde und Treyarch macht genau das, wofür Beta’s da sind. Sie holen sich Feedback. Insbesondere von Gamern über die PC-Steuerung.

Wie Treyarch in einem Reddit-Beitrag gepostet hat möchte man mehr wissen, wie sich die PC-Steuerung angefühlt hat. Dabei geht es vor allem um das Benutzen von Fahrzeugen.

Call of Duty: Black Ops 4 startet am 12. Oktober für die PlayStation 4, Xbox One und PC.