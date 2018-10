Call of Cthulhu wird am 30. Oktober, rechtzeitig für Halloween, für Xbox One, PlayStation 4 und PC starten. Nun hat der Entwickler die offiziellen Hardware-Anforderungen für Windows PC (Steam) veröffentlicht.

Basierend auf dem Rollenspieltitel von 1981 und H.P. Lovecrafts Ruf von Cthulhu, führt uns der Cyanide’s-Titel uns nach Darkwater Island. Privatdetektiv Edward Pierce erhält einen mysteriösen Fall, als er in den Tod der Hawkins-Familie schaut. Bei seiner Ankunft auf der Insel muss sich Pierce mit seltsamen Bewohnern, Kultisten und immer größeren Halluzinationen auseinandersetzen, die auf die Ankunft von Cthulhu hinweisen. Pierce wird unterschiedliche Fähigkeiten haben, auf die er sich verlassen kann, von investigativen Talenten bis hin zu Konversationsfähigkeiten.

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64 bits)

Windows 7/8/10 (64 bits) Prozessor: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)/AMD FX-6300 (3.5 GHz)

Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)/AMD FX-6300 (3.5 GHz) Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafik: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870 Speicherplatz: 13 GB verfügbarer Speicherplatz

13 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 7/8/10 (64 bits)

Windows 7/8/10 (64 bits) Prozessor: Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)/AMD FX-8370 (4.0 GHz)

Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)/AMD FX-8370 (4.0 GHz) Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafik: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390

4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390 Speicherplatz: 13 GB verfügbarer Speicherplatz

13 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION

