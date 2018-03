Square Enix gab bekannt, dass ab heute die Box-Edition von Life is Strange: Before the Storm im Handel erhältlich ist.

Sie erschien für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Zur Feier des Releases startet Square Enix eine besondere Aktion: Alle Fans der LIFE IS STRANGE-Reihe sind aufgerufen, Gedanken und Bilder zum Thema Freundschaft auf Instagram zu posten und dabei den passenden #LISFriends zu verwenden.

Die Limited Edition von Life is Strange: Before the Storm enthält neben dem Spiel auf Disc ein Artbook und eine Soundtrack-CD. Wer die Vinyl Edition bestellt, der erhält zusätzlich noch ein Set bestehend aus vier Schallplatten mit der Musik des Spiels. Diese kann allerdings nur über den Square Enix Store bestellt werden.

Kauftipp:

Life is Strange Before the Storm Limited Edition (PlayStation 4) bei Amazon.de für EUR 39,99 bestellen