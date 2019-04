Hot Toys hat seine 1/6-Thanos Collectible-Figur enthüllt, die vom Auftritt des Titanen in Avengers: Endgame inspiriert ist. Er zeigt eine fantastische neue Waffe: ein Schwert mit zwei Klingen. Das Design der Figur basiert auf Thanos ‚Erscheinen im bevorstehenden Marvel-Epos und gibt den Fans einen eindrucksvollen Blick auf das, was die Avengers genau vor sich haben.

Hot Toys ist ein Unternehmen, das für seine Genauigkeit und sein scharfes Auge für Details bekannt ist, wenn es um die Herstellung seiner Produkte geht und diese mit echten Materialien anstatt nur mit Farbe verarbeitet. Dies ist auch ein Grund für die hohen Kosten für ihre Sammlerstücke, aber es lohnt sich, wenn man das hochwertige Endprodukt sieht. Nicht zu vergessen, die Genauigkeit der Figuren von Hot Toys ist eine gute Gelegenheit, um herauszufinden, wie die Figuren in mit Spannung erwarteten Filmen wie Avengers: Endgame aussehen werden, und neue Details zu erfahren, wie dieses unglaubliche Thanos-Sammlerstück beweist.

Hot Toys - Thanos aus Avengers: Endgame 1 von 7 - +

Großer Endkampf steht uns bevor!

Die Thanos Collectible-Figur bietet jede Menge Detailgenauigkeit. Die Hand mit den Infinity-Steinen ist mit LED-Lichtern bestückt. Gemäß der Beschreibung von Hot Toys hat das Unternehmen „seine großen Anstrengungen unternommen, um die neuesten Avengers – Sammlerstücke zu erstellen, die auf den aktuellsten Details basieren“. Diese kleinen Details dienen weit mehr als nur einem kleinen Spielzeug. Sie geben Marvel-Fans auf der ganzen Welt einen Blick darauf, mit was genau der Supervillain im kommenden Feature arbeitet. Thanos besitzt nicht nur immer noch die Macht der Infinity-Steine, er ist jedoch bereit, in voller Rüstung gegen die Avengers in die Schlacht zu ziehen, mit einem massiven Doppelklingenschwert an seiner Seite.

In Avengers: Infinity War hat Thanos die Hälfte der Menschheit mit nur einem Fingerschnipsel ausgelöscht. Die schockierende Tat brachte die mächtigsten Helden der Erde (und MCU-Fans) in einen Schockzustand. Mit dem monumentalen Erfolg von Infinity War hat Marvel darauf bestanden, die Produktionsdetails für Avengers: Endgame fest zu versiegeln, wobei wir bisher nur nichtssagende Trailer bekommen haben. Dennoch spannend, aber ohne große Aussagen auf die Handlung. Fantastischer Spannungsaufbau!

Via ScreenRant