Zu Hell! Call of Duty Warzone Spieler fordern Licht-Nerf

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Der Aufschrei einer Community nach Patches, Updates, Add Ons oder auch Nerfs bestimmter Waffen ist nichts Neues. Dank einer recht guten Kommunikation auf Online Plattformen, haben Entwickler neuerdings immer ein sehr schnelles und direktes Feedback ihrer Spielerschaft. In Call of Duty Warzone fordern die Spieler nun einen Licht Nerf. Ja ihr habt richtig gelesen. In manchen Situationen ist das Spiel schlichtweg zu hell.

Ein Licht Nerf muss her CoD Warzone ist zu hell

Im Laufe der Entwicklung eines möglichst realistischen Spielerlebnisses, haben diverse Studios sich bemüht auch die Natur zu berücksichtigen. Das gilt besonders für einen möglichst natürlichen Lichteinfall oder auch realistische Lichtverhältnisse. Zum Beispiel dauert es einen kleinen Augenblick für die Kamera von einem hellen zu einem dunklen Raum oder in die andere Richtung zu adaptieren. Das Bild ist einen Moment lang unscharf.

Man kann sogar von Licht in CoD Warzone oder auch Battlefield geblendet werden und hier fordern die Spieler einen Nerf. Abgesehen davon dass aus einem dunklen Raum durch das Fenster scheinendes Licht die Sicht schmälert. Das Licht wird auch von Oberflächen reflektiert. In einem Video des Users Glaive001 auf Reddit ist dieser Effekt gut zu beobachten.

Der Effekt ist so Hell, dass das gesamte Bild davon eingenommen wird. Man sieht also absolut Nichts mehr von dem Spielgeschehen. Zum Vergleich schwenkt der Spieler sogar in Richtung der Sonne. Nicht ein Mal die Sonne ist so hell und blendend wie die reflektierenden Metall Elemente des Gebäudes.

Warzone Spieler halten dem Spiel die Treue

Der Aufschrei nach einem Licht Nerf ist nicht das einzige Problem welchem sich Warzone Spieler stellen. Von diversen Glitches und Bugs die von Spielern missbraucht werden über hunderttausende Cheater die monatlich gebannt werden. Trotzdem halten die Fans ihrem Game die Treue. Call of Duty Warzone verzeichnet weiter starke Streaming Zahlen und auch eine konstante Player Base, die täglich aktiv ist.