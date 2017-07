Games Virtual Reality Virtual Reality kaufen: Sommerangebot von Oculus Rift 11/07/2017 @ 06:52

Wie Oculus von Facebook bekannt gibt, wird im Rahmen des „Summer of Rift“, eine temporäre Preissenkung für Rift + Touch bekannt zu geben.

Das Paket, bestehend aus Headset und Controllern, ist für begrenzte Zeit bei Media Markt, Saturn, Amazon und Caseking anstelle von 708 € für 449 € erhältlich.

Neben der Preissenkung bietet der Summer of Rift bis Ende August Ankündigungen, Veröffentlichungen und Gratis-Multiplayer-Wochenenden sowie zahlreiche Rabatte im Oculus Store. So erscheint beispielsweise zur Halbzeit des Summer of Rift, am 20. Juli, Lone Echo, der Gewinner des E3-Awards für das beste VR-Game.

