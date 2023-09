Spider-Man 2 wird über 65 verschiedene Anzüge haben!

Zeit für eine Modenschau!

Insomniac hat jetzt bestätigt, dass Marvels Spider-Man 2 über 65 alternative Anzüge bieten wird. Sowohl Peter Parker als auch Miles Morales sind bekannt dafür, in ihren zahlreichen Auftritten in Comics, Fernsehsendungen und Filmen mehrere Spinnenanzüge zu tragen. Die beiden vorherigen Spiele von Marvel’s Spider-Man boten bereits mehrere dieser Anzüge für die Spieler zum Freischalten und Ausrüsten an.

Einige dieser Anzüge verleihen Peter und Miles spezielle Fähigkeiten, um Gegner leichter zu besiegen oder sich schneller durch die weitläufige, offene Welt von New York City zu bewegen, die Insomniac in seiner Interpretation der beliebten Marvel-Figur geschaffen hat.

Als Marvel’s Spider-Man 2 im Rahmen eines großen PlayStation Showcase Livestreams im Jahr 2021 angekündigt wurde, begannen die Fans natürlich zu spekulieren, welche klassischen Spidey-Kostüme enthalten sein würden. Zu den populärsten Vorschlägen gehörten Andrew Garfields Anzug aus “The Amazing Spider-Man 2” und Tom Hollands comicgetreuer Anzug aus dem Ende von “Spider-Man: No Way Home”.

Das ikonische schwarze Symbionten-Kostüm wird in der Story von Spider-Man 2 eine wichtige Rolle spielen. Insomniac bestätigte auch, dass eine Auswahl an Bonus-Kostümen exklusiv in den Deluxe-Editionen des Spiels während des Summer Games Fest im Juni enthalten sein wird.

Spider-Man 2: Insomniac bringt nicht nur viel mehr Anzüge!

Das ist nur die Spitze des Eisbergs für Marvel’s Spider-Man 2. Insomniac hat während des State of Play Livestreams am 14. September bestätigt, dass das Spiel über 65 freischaltbare Anzüge verfügen wird. Im Spider-Man 2-Segment der Show erklärte der leitende Kreativdirektor Bryan Inthiar, dass diese Auswahl Kostüme aus den Comics und Filmen sowie originale Designs von Insomniac umfasst. Dank des neuen „Suit Style“-Systems des Spiels, das unterschiedliche Farbvariationen für jeden Anzug bietet, wird Spider-Man 2 insgesamt mehr als 200 mögliche Optionen haben.

Aber die Kostüme, die Peter und Miles in Spider-Man 2 tragen können, waren nicht das einzige Thema, das Inthiar ansprach. Er erörterte auch kurz, wie sein Team bei Insomniac daran arbeitet, die offene Welt in Spider-Man 2 weiterzuentwickeln. Die Karte des Spiels ist nun doppelt so groß wie die der vorherigen Spider-Man-Titel und bietet Queens und Brooklyn als neue, erkundbare Orte.

Diese neuen Gebiete sind gefüllt mit versteckten Geheimnissen, Sehenswürdigkeiten und Nebenaktivitäten für die Spieler – einschließlich Begegnungen mit noch nicht gesehenen Schurken im Insomniac Spider-Man-Universum.

Peter und Miles müssen sich keine Sorgen um ihr Aussehen machen, während sie diese größere offene Welt in Marvel’s Spider-Man 2 erkunden. Das Spiel bietet über 65 alternative Outfits, darunter Peters Symbionten-Outfit aus dem Film “Spider-Man 3” von 2007 und ein puerto-ricanisch inspiriertes Ensemble für Miles, unter vielen anderen.

Mit der Möglichkeit, diese Kostüme mit dem neuen „Suit Style“-System weiter anzupassen, werden die Spieler viele Optionen für Anzüge haben, wenn Marvel’s Spider-Man 2 im Oktober auf der PS5 erscheint.

Marvel’s Spider-Man 2 wird am 20. Oktober exklusiv für die PS5 veröffentlicht.