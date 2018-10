Psychedelica of the Black Butterfly ist ein Otome Game welches bereits für die PlayStation Vita erschienen ist. Intragames möchte das Spiel nun auch auf den PC bringen.

In dem Spiel wacht ein Mädchen in einer mysteriösen Villa auf, ohne sich daran zu erinnern, wie sie dorthin gelangt ist. Zusätzlich zu ihrer Verwirrung kann sie sich nicht mehr an ihren Namen oder ihre Vergangenheit erinnern. Bevor sie ihre missliche Lage in den Griff bekommt, wird sie von einem grotesken Monster angegriffen und muss um ihr Leben rennen.

Folge dem schwarzen Schmetterlingen, während deine Entscheidungen zahlreiche Pfade freischaltet, ein Herrenhaus voller faszinierender Charaktere und einer Vielzahl von überraschenden Enden. Ein Minispiel lässt Spieler zusätzliche Handlungselemente freischalten. In einer sehr einzigartigen, surrealen Atmosphäre mit Kontrasten von hellen, psychedelischen Farben und dunklen, gedämpften Tönen, ist Psychedelica of the Black Butterfly ein unvergessliches Abenteuer.

Der Release für das Game ist noch für dieses Jahr geplant. Die Vorbestellungen sollen schon bald losgehen.

