Sony Europe hält sich noch bedeckt und auch Sony America hat sich dazu noch nicht (gleichwertig) geäußert.

Die PlayStation 4 PRO wird in Japan preisgesenkt. Die Konsole kostet aktuell im Land der aufgehenden Sonne 44.980 Yen. Nach der Preisreduktion nur mehr 39.980 Yen. Das meldete Sony Interactive Entertainment Japan Asia in einer Aussendung.

Die Glacier-Weiße-Farbvariante der PlayStation 4 PRO, die im März in einer limitierten Auflage erschienen ist, wird nun auch als Standard-Farboption erhältlich sein. Die bereits angekündigte Kingdom Hearts III-Bundle-Aktion, welche zuvor mit 53.780 Yen angekündigt wurde, wird auf 48.780 Yen reduziert.

Zusätzlich zu den Preissenkungen gab Sony Japan Asia bekannt, dass es am 12. Oktober ein PlayStation VR „PlayStation VR Worlds Bundle“ in Japan für 34.980 Yen sowie am 26. Oktober ein PlayStation 4 Pro „Red Dead Redemption 2 Pack“ für 42.980 Yen veröffentlichen wird.