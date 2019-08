Nachdem es sich für immer angefühlt hat, das Spiel in vagen Worten zu necken und darüber zu reden, wurde Need for Speed ​​Heat schließlich in Form eines stilvollen Trailers und einer Retro-Kunst enthüllt, die mit leuchtenden Neonfarben an die 1980er Jahre erinnert (Trailer unterhalb der Meldung). Obwohl wir noch kein Gameplay gesehen haben, sagt der Creative Director, dass Sie vom Rennfahrer mehr als je zuvor erwarten können.

Riley Cooper teilte in einer Pressemitteilung mit, dass sie nach Need for Speed ​​Payback, ihrem letzten Eintrag in der Serie, Fan-Feedback gehört hätten. Sie erfuhren, dass die Fans mehr wollten: mehr Autos, mehr Anpassungen und mehr Herausforderungen.

„Wir bieten mehr Optionen als je zuvor, damit die Spieler einzigartig sind und sich bekannt machen können“, sagte Cooper. „Unseren Fans ist klar, dass sie mehr Autos, mehr Anpassungen und mehr Herausforderungen wollen, und wir sind in jeder Hinsicht auf dem neuesten Stand. Von der Art Ihres Charakters über die Leistung Ihres Autos bis hin zu Ihrem Fahrstil fördern wir mit diesem neuen Spiel die Kreativität aller.“

Natürlich wird nur die Zeit zeigen, ob das Spiel mehr verspricht. Die Gameplay-Enthüllung ist für die Gamescom in diesem Jahr geplant, sodass wir eine bessere Vorstellung davon haben sollten, wo wir uns dann befinden.

Need for Speed ​​Heat wird am 8. November für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.