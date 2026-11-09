Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie groß ist Grand Theft Auto VI wirklich? Ein neues Gerücht liefert eine ungewöhnliche Zahl: Der Abspann des kommenden Rockstar-Blockbusters soll mehr als 80 Minuten dauern. Sollte das stimmen, wäre allein die Auflistung der beteiligten Entwickler und Mitarbeiter länger als so mancher Kinofilm. Allerdings gibt es einen entscheidenden Haken. Einen Beweis für diese Behauptung hat bisher niemand vorgelegt.

Die Angabe stammt vom X.com-Account Moon Media, der die angebliche Laufzeit als exklusive Information veröffentlichte. Woher die Zahl stammt, bleibt offen. Weder ein Screenshot noch ein Video des tatsächlichen Abspanns wurden veröffentlicht. Auch Rockstar Games hat sich dazu nicht geäußert.

GTA 6 könnte seine Vorgänger deutlich übertreffen

Ein Vergleich zeigt, wie außergewöhnlich 80 Minuten wären. Bei GTA 5 dauert der Abspann ungefähr 35 bis 40 Minuten. Red Dead Redemption 2 kommt auf rund 30 bis 35 Minuten. Sollte der neue Bericht stimmen, würde GTA 6 seine beiden Vorgänger bei der Länge des Abspanns deutlich übertreffen. Das wäre angesichts der enormen Entwicklung durchaus nachvollziehbar.

Rockstar hat über viele Jahre hinweg an Grand Theft Auto VI gearbeitet. Verschiedene internationale Studios waren an der Produktion beteiligt. Dazu kommen Synchronsprecher, Musiker, externe Dienstleister und Mitarbeiter aus Qualitätssicherung, Lokalisierung und Marketing. Es könnten mehr als Tausend Menschen an der Entwicklung beteiligt gewesen sein. Wie viele Namen tatsächlich im Abspann erscheinen, ist allerdings nicht bekannt.

Verrät der Abspann etwas über die Spielzeit?

Die kurze Antwort lautet: Nein. Selbst ein Abspann von 80 Minuten würde nichts darüber aussagen, wie lange du für die Geschichte von Jason und Lucia benötigst. Die Dauer hängt nicht nur von der Anzahl der Beteiligten ab, sondern auch davon, wie schnell die Namen eingeblendet werden und welche Unternehmen oder externen Partner berücksichtigt werden.

Ebenso wenig lässt sich daraus ableiten, wie umfangreich die Spielwelt ausfällt oder wie viele Missionen Rockstar eingebaut hat.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Dann dürfte sich relativ einfach überprüfen lassen, ob an den angeblichen 80 Minuten tatsächlich etwas dran ist. Bis dahin bleibt die Zahl ein unbestätigtes Gerücht. Eines, das immerhin zeigt, welche Erwartungen mittlerweile mit Rockstars nächstem großen Spiel verbunden sind.

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