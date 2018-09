Ein weiterer Tom Clancy-Charakter in Hollywood angekommen? Wie Variety exklusiv berichtet hat Paramount Pictures bei Michael B. Jordon (u.a. Black Panther) angeklopft, um die Hauptrolle John Clark in der kommenden Verfilmung von Rainbow Six zu spielen.

Dabei geplant sind zumindest bisweilen zwei Filme. Der erste Film soll auf den Büchern von „Without Remorse“ basieren und als Ursprungsgeschichte dienen. Der zweite Film basiert auf „Rainbow Six“. Akiva Goldsman wird für dieses Projekt als Hauptproduzent genannt, gemeinsam mit Josh Appelbaum und Andre Nemec. Das Studio ist derzeit in Gesprächen mit möglichen Autoren und Regisseuren für „Without Remorse“.

Die Nachricht kommt nicht unpassend, nachdem Amazon und Paramout mit der Serie „Jack Ryan“, welche ebenfalls aus der Feder von Tom Clancy stammt, sehr erfolgreich unterwegs sind.