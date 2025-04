Forza Horizon 5: Release-Datum & Early Access für PS5 enthüllt

Forza Horizon 5, eines der bekanntesten Xbox-Rennspiele, wird bald für die PlayStation 5 veröffentlicht – eine erfreuliche Nachricht für viele PS5-Spieler. Zum Start wird es drei verschiedene Editionen geben, wobei eine davon bis zu 96 Stunden früheren Zugang ermöglicht. Das Spiel wird um Mitternacht, lokale Zeit, veröffentlicht. Die Standard- und Deluxe-Editionen erscheinen am 29. April, während Käufer der Premium-Edition bereits ab 25. April spielen können.

In der Vergangenheit kritisierten viele der Spieler, dass für die PS5-Version zwingend ein Microsoft-Account notwendig ist. Laut einer offiziellen FAQ auf der Forza Motorsport-Website musst du dein Microsoft-Konto mit deinem PSN-Account verknüpfen, um Forza Horizon 5 auf der PS5 zu spielen. Diese Verknüpfung ist dauerhaft und geschieht direkt beim ersten Start des Spiels.

Forza Horizon 5 releases for PlayStation 5! Play early starting April 25th by pre-ordering Premium Edition, with general access for all editions starting April 29th. pic.twitter.com/GPoaTsyfMD

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) February 27, 2025