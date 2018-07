Nach Ant-Man and the Wasp ist ganz klar dass das Quantum-Realm erlangt immer mehr Bedeutung innerhalb des Marvel Cinematic Universe. Vermutlich wird die Handlung von Avengers 4 von Hank Pyms Quantenphysik und dass, in Doctor Strange eingeführte Multiversum dominieren.

Spoilergefahr für Avengers:Infinity War und And-Man and the Wasp

Wenn Thanos Taten am Ende von Avengers: Infinity War irgendwie rückgängig gemacht werden kann und die „verstaubten Helden“ zurück kehren sollen dann wohl mit diesen Hilfsmitteln und einer Brise – Zeitreisen.

Die Mid-Credit-Szene von „Ant-Man and the Wasp“ ist das eigentliche Ende des Films und schliesst leider direkt am Fingerschnippen von Thanos an. Als Scott in eine mobile Version des Quantentunnels geschickt wird, um Energiereserven zu sichern, bricht die Funkverbindung zu Scott ab.

Als die Kamera zurück auf die Messinstrumente außerhalb des Tunnels kehrt, sind von den Pyms nur noch die verräterische Aschewolken übrig. Wie und ob Ant-Man aus dem Quantum Realm entkommen kann, werden wir vor dem Start von Avengers 4 nicht erfahren. Doch das Rätsel darum wo sich Scott während des Infinty Wars befand wäre somit gelüftet.

Dass in Ant-Man and the Wasp mit Janet Pym bereits die erste Marvel-Heldin erscheint die die Fähigkeit besitzt, die Quantenebene mit bloßen Händen, also Technologie- und Magie frei zu beeinflussen, auf der Bildfläche erscheint ist somit wohl der erste Schritt in Richtung Endkampf: Thanos zu rechnen.