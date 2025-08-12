Diese Apple Arcade Games werden dich in ihren Bann ziehen

Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Suchst du nach Spielen, mit denen die Zeit wie im Flug vergeht? Apple Arcade hat ein fantastisches Angebot für dich, und das zu einem günstigen Preis. Für einen einmaligen Betrag erhältst du eine Fülle von Spielen, die du auf deinem iPhone, iPad, Mac und Apple TV zocken kannst. Und noch besser? Du kannst dir eine Apple Karte kaufen, um dein Abonnement zu bezahlen. Schauen wir uns die Must-plays an:

Balatro+

Balatro+ ist ein vom Poker inspirierter Deckbuilder, der weltweit für Furore sorgt. Nutze das strategische Kartenspiel und die einzigartigen Jokerkarten, um mächtige Kombinationen zu erstellen. Bewältige immer neue Herausforderungen und meistere ein Spiel, das Deck-Building neu definiert. Mit Balatro+ wirst du stundenlang beschäftigt sein!

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Wenn du auf Zelda-ähnliche Abenteuer stehst, entführt dich Oceanhorn 2 in eine atemberaubende Welt voller Dungeons, Rätsel und epischer Schlachten. Mit diesem Spiel vergehen die Stunden wie im Flug, während du die Geschichte enträtselst und die riesigen Landschaften erkundest. Ob du deine Feinde mit dem Schwert bekämpfst oder deinen nächsten Zug planst, dieses Spiel ist ein Muss für Fans von Action-RPGs.

Fantasian

Fantasian wurde vom Schöpfer von Final Fantasy entwickelt und kombiniert atemberaubende handgefertigte Dioramen mit einer fesselnden Geschichte. Die rundenbasierten Kämpfe sind ebenso nostalgisch wie befriedigend. Es ist so, als würdest du in ein spielbares Kunstwerk eintauchen: Perfekt für Tage, an denen du einfach nur entspannen und dich in einer skurrilen Fantasie verlieren willst.

Sayonara Wild Hearts

Sayonara Wild Hearts wird als „spielbares Pop-Album“ beschrieben und ist eine faszinierende Mischung aus Musik, Rhythmus und surrealer Grafik. Flitze durch verträumte Landschaften und kämpfe im Takt gegen Bosse. Bonuspunkte gibt es für den tollen Soundtrack, den du am liebsten immer wieder hören möchtest.

What the Golf?

Vergiss alles, was du über Golf zu wissen glaubst. What the Golf? verwandelt den klassischen Sport in ein lustiges Experiment mit chaotischer Physik und bizarren Szenarien. In einem Moment versenkst du ein Auto in einem Loch, im nächsten verwandelt sich dein Golfball in eine Couch. Es ist verrückt, es macht Spaß und es ist unendlich kreativ. Das macht es zu einer perfekten Wahl für schnelle Spielesessions.

Grindstone

Du brauchst ein Spiel, das gleichermaßen entspannend und fesselnd ist? Grindstone ist ideal. In diesem puzzlebasierten Titel musst du dich durch Gegner hindurchkämpfen, um befriedigende Kombos zu bilden und dabei Beute zu sammeln. Die lebendige Grafik und das lohnende Gameplay machen es schwer, das Spiel aus der Hand zu legen, und es gibt immer eine neue Herausforderung.

Sneaky Sasquatch

Das Leben als schelmischer Bigfoot hat noch nie so viel Spaß gemacht. In Sneaky Sasquatch schleichst du um Campingplätze, plünderst Picknickkörbe und nimmst sogar einen 9-to-5-Job an. Das Spiel ist schrullig, liebenswert und voller Charme und bietet unendlich viele Möglichkeiten, die offene Welt zu erkunden und mit ihr zu interagieren.

Neo Cab

Neo Cab ist teils Visual Novel, teils emotionale Achterbahn und versetzt dich in die Rolle eines futuristischen Ride-Sharing-Fahrers. Während du dich durch die neonbeleuchteten Straßen bewegst, deckst du Geheimnisse auf, baust Beziehungen auf und triffst Entscheidungen, die deine Geschichte beeinflussen. Ein Spiel, das noch lange nachhallt, nachdem du es weggelegt hast.

Warum es sich lohnt, Apple Arcade zu spielen

Mit einer so vielfältigen Bibliothek stellt Apple Arcade sicher, dass es immer ein Spiel gibt, das zu deiner Stimmung passt. Für einen Bruchteil der Kosten, die beim Kauf einzelner Titel anfallen würden, ist es ein echtes Schnäppchen. Vor allem, wenn du bedenkst, dass diese Spiele werbefrei und voller hochwertiger Inhalte sind. Und wenn du eine Apple Karte hast, kannst du sie mit nur wenigen Klicks in stundenlange Unterhaltung verwandeln.

Ob du nun pendelst, zu Hause chillst oder einfach nur die Zeit totschlagen willst, Apple Arcade hat das Richtige für dich. Auf digitalen Marktplätzen wie Eneba findest du tolle Angebote rund um das Thema Gaming: Abonnements, Apple Karten und mehr. Das ist der einfachste Weg zu spielen, ohne zu viel Geld auszugeben!