„Das Imperium schlägt zurück“ als Star Wars 8-Trailer? Das solltet ihr gesehen haben!

Der YouTuber „The Unusual Supect“ hat schon einige Trailer zu Film-Blockbustern des letzten Jahrtausends in die Neuzeit katapultiert. Bei diesem Trailer hat er Soundtrack und Schnitt von „Star Wars Episode 8 – The Last Jedi“ übernommen um ihn für „Star Wars Episode 5 – Das Imperium schlägt zurück“ übernommen.

37 Jahre ist es her, genauer gesagt im Mai 1980, als „Das Imperium schlägt zurück“ in die Kinos kam und bis heute bei vielen eingefleischten Star Wars-Fans als noch immer der beste Film gilt. Der moderne Sound und Schnitt zeigen jedoch wie ähnlich sich der nächste Star Wars-Film mit seiner „Vorlage“ gibt.

Star Wars Episode 8 „The Last Jedi“ ab dem 14. Dezember 2017 in den Kinos laufen und wird uns sicherlich an „Das Imperium schlägt zurück“ erinnern, genauso wie „The Force Awakens“ uns mit dem allerersten Star Wars-Film erinnerte.