Code Vein erscheint nächsten Monat und das Action-Rollenspiel verspricht einen visuell einzigartigen Spin für das Souls-ähnliche Genre, das im Laufe der Jahre entstanden ist, zu bringen. Mit einer schweren Anime-Ästhetik spielt sich das Spiel in einer Einöde ab, während man als neue Vampir-Rasse die Lande durchstreift. Das gute daran: Man kann es auch ausprobieren, bevor man es kauft.

Eine Demo wurde zusammen mit einem Trailer angekündigt, den man unten sehen kann. Ähnlich wie in der vor einigen Monaten veröffentlichten geschlossenen Beta kann man seinen eigenen Charakter mit dem ziemlich robusten Charakterersteller des Spiels erstellen. Man wird in der Demo einen frühen Teil des Spiels erkunden. Man sieht eines der ersten Dungeons „The Depths“. Die Demo ist für PS4 und Xbox One angekündigt und wird am 3. September starten. Eine PC-Version ist derzeit noch nicht angekündigt.

Code Vein wird am 27. September veröffentlicht.