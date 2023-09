Assassin’s Creed Nexus VR: Ubisoft geht den nächsten Schritt

Ich muss woh noch warten bis das mal für die PS VR2 kommt.

Ubisoft® hat kürzlich die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Nexus VR angekündigt, dem ersten der Serie, der am 16. November 2023 erscheinen wird. Das Spiel wird auf der Meta Quest-Plattform verfügbar sein, einschließlich Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro.

Assassin’s Creed Nexus VR: Ein Kampf um den Freien Willen

Im Trailer wird der dunkle Plan von Abstergo enthüllt, den Glauben der Menschen durch alte Technologie zu manipulieren. Die Spieler:innen werden auf eine Reise durch die Erinnerungen dreier Meister-Assassinen aus unterschiedlichen Epochen geschickt, um die Menschheit zu schützen. Jeder Assassine bietet ein einzigartiges Spielerlebnis und ist mit einem individuellen Waffenarsenal ausgestattet. Die Spieler:innen müssen Abstergo als Undercover-Hacker vereiteln, der von Dominika Wilk, der ehrgeizigen Leiterin der Cybersicherheitsabteilung, angeheuert wurde. Morena Baccarin, eine bekannte Schauspielerin, verkörpert diese neue Figur in der AC-Geschichte.

Revolutionäre Spielelemente

Assassin’s Creed Nexus VR, entwickelt von Ubisoft Red Storm, ist eine bahnbrechende Erfahrung, die das gesamte ikonische Gameplay der Serie, einschließlich Parkour, Kampf, Stealth und dem Todessprung, in der Egoperspektive bietet. Die Spieler:innen können ihre Ziele auf unterschiedliche Weisen erreichen und dabei eine Vielzahl von Waffen nutzen, wie Pfeil und Bogen, Schwerter, Wurfmesser, Tomahawk, Armbrust, Versteckte Klinge und Bomben. Jede Umgebung, einschließlich historischer Städte wie Venedig, Athen und das koloniale Boston, ermöglicht eine 360-Grad-Navigation, die freies Klettern, Interaktion mit Zivilisten und historischen Figuren sowie Reaktionen auf die VR-Aktionen der Spieler:innen ermöglicht.

Unvergleichliche VR-Erfahrung

Assassin’s Creed Nexus VR präsentiert eine völlig neue Geschichte, die exklusiv in VR verfügbar ist, und kommt mit einer umfassenden Reihe von Komfortfunktionen, um den unterschiedlichen VR-Sensibilitäten der Spieler:innen gerecht zu werden. Die Spieler:innen können Assassin’s Creed Nexus VR auf der Meta Quest Store-Seite zu ihrem Wunschzettel hinzufügen und in die Action von historischen Städten eintauchen, sich durch offene Gebiete kämpfen und eine Vielzahl von Objekten und Waffen in interaktiven Umgebungen nutzen.

Das Spiel wird am 16. November 2023 veröffentlicht und ist exklusiv auf der Meta Quest-Plattform verfügbar, einschließlich der Modelle Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro. Diese Ankündigung markiert einen Meilenstein in der Entwicklung von VR-Spielen und verspricht, die Fans der Assassin’s Creed-Serie und Neueinsteiger gleichermaßen zu begeistern.