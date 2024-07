New Pokémon Snap erscheint erstmals in China

New Pokémon Snap ist das erste Pokémon-Spiel, das seit dem Jahr 2000 in China veröffentlicht wird. Der Titel ist das erste Spiel der Pokémon-Reihe, das im Land erscheint, nachdem die Produktion, der Import und der Verkauf von Videospielkonsolen von 2000 bis 2015 vollständig verboten waren. Es ebnet den Weg für die Veröffentlichung weiterer Games von Nintendo dort. Im Jahr 2000 hatte die chinesische Regierung ein fast vollständiges Verbot von Videospielkonsolen verhängt. Grund dafür waren erhebliche Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit von Computerspielen und des negativen Einflusses auf junge Spieler. Einige Konsolen wurden dennoch während des Verbots in China veröffentlicht. Dazu gehörten 2004 die PlayStation 2 von Sony und einige Nintendo-Konsolen dank einer Partnerschaft mit iQue.

Das Verbot wurde 2015 teilweise aufgehoben, sodass chinesische Spieler die neuesten Konsolen von Microsoft, Sony, Nintendo und anderen Herstellern kennenlernen konnten. Die Nintendo Switch kam 2019 in China auf den Markt. Die Nintendo-Konsole erhielt deutlich weniger Spiele, da die chinesische Regierung zum Schutz der Jugend vor den Gefahren der Videospielsucht verschiedene Beschränkungen auferlegte. Laut dem X-User Nintendo China wurde New Pokémon Snap am 16. Juli offiziell in China veröffentlicht. Es ist das erste Pokémon-Spiel, das nach dem Konsolenverbot in den 2000er Jahren dort auf den Markt kommt. Pokémon Let’s Go Pikachu und Evoli scheinen die nächsten Pokémon-Spiele zu sein, die in dem asiatischen Land veröffentlicht werden.

New Pokémon Snap was officially released in China on July 16th, 2024. This is the first ever Pokémon game officially released China after the console ban in 2000, with Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Eevee! preparing for release.https://t.co/oqKrH7s3Zg pic.twitter.com/JwHxnGdIYp — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) July 21, 2024

New Pokémon Snap ebnet den Weg für weitere Nintendo-Spiele in China

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury und Immortals Fenyx Rising sind wohl momentan ebenfalls in der Vorbereitung. Einige der besten Nintendo-Switch-Spiele werden demnächst das Line-up der regional begrenzten Konsole ergänzen. Damit stehen den Spielern in China bald noch mehr Spiele zur Verfügung. Beschriebene Version von New Pokémon Snap weist im Vergleich zur internationalen Version einige Änderungen auf. Diese wurden vorgenommen, um den Vorschriften der chinesischen Regierung für Videospiele zu entsprechen und das Spiel für das Land geeignet zu machen. Bei den Sonnensymbolen wurden die dreieckigen Strahlen durch Punkte oder Rechtecke ersetzt. Dies könnte auf die Ähnlichkeit mit den Emblemen Taiwans oder der Kuomintang zurückzuführen sein.

Auf der Flagge Taiwans ist eine weiße Sonne mit dreieckigen Strahlen in der linken oberen Ecke zu sehen, was dem Symbol für das Profil von New Pokémon Snap sehr ähnlich ist. Die Nationalistische Partei Chinas, auch als Kuomintang bekannt, hat ein ähnliches Emblem. Dies könnte der Grund für die Entscheidung sein, die Form der Sonnensymbole in der chinesischen Version zu ändern. New Pokémon Snap ist eine einzigartige Interpretation der Pokémon-Reihe. Es bietet eine neue Art, mit den Taschenmonstern in ihrem natürlichen Lebensraum zu interagieren. Die Veröffentlichung des Titels in China ermöglicht es noch mehr Spielern, über 200 Kreaturen zu entdecken, die sich in verschiedenen Biomen verstecken. Diese reichen von üppigen Wäldern bis hin zu Vulkanen und Schneefeldern. Hier geht es zu unserem ausführlichen Review zum Spiel.