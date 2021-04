Neues Sony Patent deutet auf Augmented Reality Nutzung hin

PlayStation Logo - © Sony

Sony hat ein Patent veröffentlicht, dass die Telefone von Spielern als sekundäre Bildschirme und Controller zu verwenden. Das Patent könnte zu einzigartigen neuen Funktion in zukünftigen Spielen von Sony führen. Zumindest wenn das Unternehmen beschließen sollte die im Patent enthaltenen Ideen weiterzuverfolgen. Dies soll dazu führen Spiele zugänglicher zu machen und den Zuschauer bei Sportereignissen die Perspektive wählen lassen. Diese soll entweder über ein Smartphone oder zukünftig auch über Smart Brillen wie von Niantic funktionieren.

Das angegebene Beispiel zeigt, dass ein Spieler, der im Spiel einen Jeep fährt, sein Telefon um sich herum bewegen kann. Dabei ist die Umgebung zu sehen, die seinen Charakter im Spiel umgibt.

Das Konzept soll das Spielerlebnis noch immersiver machen

Die zweite Anwendungsmöglichkeit des neuen Patents soll die Telefon Position dazu nutzen um den Avatar eines Gegners darstellen zu können. Dann könnte jeder Spieler sein Telefon benutzen, um eine Simulation seines Gegners zu sehen, der im selben Raum wie er steht. Diese Anwendung ist zwar nicht so benutzerfreundlich, könnte jedoch eine wichtige Funktion für zukünftige exklusive PlayStation-Multiplayer-Titel sein.

Augmented Reality wird immer bedeutender in der Spielebranche

Titel wie Pokemon GO haben die Pionierarbeit auf Mobilgeräten geleistet wenn es um AR geht. Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von AR-Erlebnissen und dem Interesses Sonys an Expansion in den Mobilfunkmarkt hat diese Idee gute Chancen, Wirklichkeit zu werden. Während viele Patente angemeldet werden, ohne jemals zu echten Veröffentlichungen zu führen, könnte dies in Zukunft zu drastisch unterschiedlichen Spielerlebnissen führen.

