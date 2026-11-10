EA Sports FC 27: Update 1.2.0 geht Anstoß-Tore und hohe Abwehrreihen an

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

EA Sports FC 27 bekommt mit Update 1.2.0 die ersten größeren Gameplay-Anpassungen. EA schwächt Tore direkt nach dem Anstoß ab und verändert das Stellungsspiel bei extrem hohen Defensivlinien. Außerdem laufen KI-Mitspieler seltener ins Abseits und Außenverteidiger sollen nicht mehr unnötig tief stehen. Auf dem PC wurden zudem Ruckler und FPS-Einbrüche auf leistungsstarken Systemen angegangen. Auch Karriere, Ultimate Team und The Grounds erhalten zahlreiche Fixes. Die kompletten Änderungen stehen in den offiziellen Patch Notes.