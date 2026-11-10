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EA Sports FC 27: Update 1.2.0 geht Anstoß-Tore und hohe Abwehrreihen an

i EA Sports FC 27: Update 1.2.0 geht Anstoß-Tore und hohe Abwehrreihen an
Artikel von Markus Bauer +
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EA Sports FC 27 bekommt mit Update 1.2.0 die ersten größeren Gameplay-Anpassungen. EA schwächt Tore direkt nach dem Anstoß ab und verändert das Stellungsspiel bei extrem hohen Defensivlinien. Außerdem laufen KI-Mitspieler seltener ins Abseits und Außenverteidiger sollen nicht mehr unnötig tief stehen. Auf dem PC wurden zudem Ruckler und FPS-Einbrüche auf leistungsstarken Systemen angegangen. Auch Karriere, Ultimate Team und The Grounds erhalten zahlreiche Fixes. Die kompletten Änderungen stehen in den offiziellen Patch Notes.

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