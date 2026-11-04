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Nach 35 Jahren ist Schluss: Astragon schließt deutsches Entwicklerstudio

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Artikel von Markus Bauer +
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Astragon Development wird Ende November geschlossen. Rund 30 Mitarbeiter des Studios in Hamm sollen ihren Arbeitsplatz verlieren. Gegenüber GamesWirtschaft.de begründet Astragon den Schritt mit einer strategischen Neuausrichtung und will sich künftig stärker auf das Publishing konzentrieren. Besonders bitter: Das frühere Independent Arts existiert seit 1990 und zählt damit zu den ältesten deutschen Entwicklerstudios. Astragon selbst wurde 2022 von der heutigen Everplay-Gruppe übernommen.

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