Nach 35 Jahren ist Schluss: Astragon schließt deutsches Entwicklerstudio

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Astragon Development wird Ende November geschlossen. Rund 30 Mitarbeiter des Studios in Hamm sollen ihren Arbeitsplatz verlieren. Gegenüber GamesWirtschaft.de begründet Astragon den Schritt mit einer strategischen Neuausrichtung und will sich künftig stärker auf das Publishing konzentrieren. Besonders bitter: Das frühere Independent Arts existiert seit 1990 und zählt damit zu den ältesten deutschen Entwicklerstudios. Astragon selbst wurde 2022 von der heutigen Everplay-Gruppe übernommen.