Borderlands knackt gewaltige Marke: Mehr als 100 Millionen Spiele verkauft
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Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Borderlands hat einen neuen Meilenstein erreicht: Weltweit wurden inzwischen mehr als 100 Millionen Spiele der Reihe verkauft. Das bestätigt Gearbox in einer Mitteilung an die Community. Gestartet war die Loot-Shooter-Serie bereits 2009. Mittlerweile umfasst sie mehrere Hauptteile und Ableger. Zuletzt erschien Borderlands 4 im letzten Jahr. Wie der aktuelle Teil abschneidet, liest du in unserem Test zu Borderlands 4.
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