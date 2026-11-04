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Borderlands knackt gewaltige Marke: Mehr als 100 Millionen Spiele verkauft

i Borderlands knackt gewaltige Marke: Mehr als 100 Millionen Spiele verkauft
Artikel von Markus Bauer +
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Borderlands hat einen neuen Meilenstein erreicht: Weltweit wurden inzwischen mehr als 100 Millionen Spiele der Reihe verkauft. Das bestätigt Gearbox in einer Mitteilung an die Community. Gestartet war die Loot-Shooter-Serie bereits 2009. Mittlerweile umfasst sie mehrere Hauptteile und Ableger. Zuletzt erschien Borderlands 4 im letzten Jahr. Wie der aktuelle Teil abschneidet, liest du in unserem Test zu Borderlands 4.

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