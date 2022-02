Xenoblade Chronicles 3 für September 2022 angekündigt

Xenoblade Chronicles 3 - Quelle: Nintendo.com

Nintendo hat Xenoblade Chronicles 3 während seiner letzten Nintendo Direct-Sendung vom 9.2. angekündigt. Das Action-Rollenspiel von Monolith Soft wird im September 2022 für die Nintendo Switch erscheinen. Ein genaueres Release-Datum gibt es noch nicht.

Kurz nach der Ankündigung des Spiels veröffentlichte der ausführende Produzent Tetsuya Takahashi einen Blogbeitrag auf der offiziellen Nintendo-Website, in dem detailliert beschrieben wird, was Fans erwarten können. Außerdem gab es wichtige Details zur Entwicklung.

Laut Takahashi wird Xenoblade Chronicles 3 sowohl langjährigen Fans der Serie als auch Neulingen, die vielleicht zum ersten Mal einen Xenoblade Chronicles-Titel spielen möchten, Spaß machen. Takahashi erklärt auch, dass wichtige Mitglieder des Entwicklungsteams von Xenoblade Chronicles 2 für das dritte Spiel zurückkehren werden, darunter der Charakterdesigner Masatsugu Saito und der Komponist Yasunori Mitsuda. Die Ankündigung kommt vier Jahre nach der Veröffentlichung von Xenoblade Chronicles 2 und anderthalb Jahre nach Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Xenoblade Chronicles 3: Entwicklung im Finale

“Wir nehmen derzeit letzte Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel erstellen, basierend auf allem, was wir aus den früheren Einträgen in der Serie gelernt haben”, so Takahasi im Blogbeitrag.

“Das Schlüsselbild zeigt ein zerbrochenes Großschwert von Mechonis und den Körper des Urayan-Titans mit einer klaffenden Wunde. Ich kann mir vorstellen, dass jeder, der den Trailer gesehen hat, von der letzten Szene ziemlich überrascht war. Worauf deutet dieser visuelle Hinweis hin? Das kann ich noch nicht verraten. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass dieses Bild vor einiger Zeit konzipiert wurde. Genauer gesagt haben wir es irgendwann zwischen dem Ende der Entwicklung von Xenoblade Chronicles und dem Beginn der Entwicklung von Xenoblade Chronicles 2 entwickelt. Es ist also nichts, was wir kürzlich der Serie hinzugefügt haben”, wie der Produzent Tetsuya Takahashi von Xenoblade Chronicles 3 ausführt.

Xenoblade Chronicles 3 war der Abschluss einer ziemlich guten Nintendo Direct-Sendung im Februar 2022, die eine Menge interessanter und aufregender Ankündigungen enthielt. Wir haben auch die Ankündigung erhalten, dass Mario Kart 8 Deluxe eine Reihe von remasterten Tracks aus der gesamten Mario Kart-Serie erhalten wird.