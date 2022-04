Xbox Series X/S-Verkaufszahlen übertrumpfen jener der Nintendo Wii U

Die neueste Videospiele-Konsolen-Generation von Microsoft, die Xbox Series X/S, hat die Nintendo Wii U nach weniger als 18 Monaten anhand der Verkaufszahlen überholt, wie VGChartz.com einschätzt. Die Xbox Series X/S soll sich laut den Daten der Webseite bis zum 26. März 2022 weltweit über 13,66 Millionen Mal verkauft haben. Die Wii U schaffte in ihrer gesamten Lebenszeit nur 13,56 Millionen Einheiten. Zum Vergleich: Die PS5 schaffte dies nach bereits einen Jahr.

Nach Einschätzung der Verkäufe hat die Xbox Series X/S in den USA im genannten Zeitraum 6,63 Mio. Einheiten verkauft. In Europa schaffte die neueste Xbox-Generation bisweilen 4,10 Mio. verkaufte Einheiten. Einzig in Japan muss die Xbox Series X/S gegenüber den Wii U-Verkaufszahlen aufholen: Hier steht es 0,17 Mio. gegen 3,33 Mio. für die Switch-Vorgängerkonsole. Die bisher bestverkaufte Xbox-Konsole in Japan war die Xbox 360, mit 1,66 Mio. Einheiten.

Xbox Series X/S: Die bisher am schnellsten verkaufte Xbox-Konsolengeneration

Trotz des Mangels der leistungsstärkeren Xbox Series X am Markt verkauft sich die neueste Konsolen-Generation stärker, als die dreivorherigen Systeme (Xbox, Xbox 360, Xbox One). Vor 3 Monaten sagte Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, gegenüber der NY Times: “Zu diesem Zeitpunkt haben wir mehr von dieser Xbox-Generation, der Xbox Series X und S, verkauft als jede frühere Xbox-Version. Daher ist es unsere Aufgabe, das Angebot dorthin zu bringen, um diese Nachfrage zu decken.”

In Deutschland konnte sich die Xbox Series X/S übrigens bisher 0,87 Millionen Mal verkaufen.

PlayStation 5 in Großbritannien so stark, dass die lebenslangen N64-Zahlen übertroffen wurden

Auch wenn man es kaum glaubt, weil die PS5 so “wenig” verfügbar ist: Die lebenslangen Verkaufszahlen der ikonischen Nintendo 64-Konsole wurden in Großbritannien von der neuesten Sony-Konsolen-Generation übertroffen.

Im Gegensatz zur PS4 verkauft sich die PS5 langsamer, allerdings nicht aus Mangel an Interesse der Spieler. Wie auch die Xbox Series X ist die PlayStation 5 Mangelware. Und das weltweit.

Wie oft konnte sich die aktuelle Konsolen-Generation (Xbox Series X/S und PS5) bisher verkaufen?

Die PS5-Verkäufe werden auf 19,09 Mio. bis Ende März 2022 geschätzt.

Jene der Xbox Series X/S schätzt man mit 13,66 Mio. bis Ende März 2022 ein.

Die Nintendo Switch konnte seit dem 3. März 2017 einen Absatz von 106,23 Mio. verkauften Konsolen erreichen.

Aufgrund der weltweit anhaltenden Halbleiterchips-Knappheit wird sich die Versorgung von “High-End-Konsolen” wie PS5 und Xbox Series X/S wohl erst in den nächsten Jahren stabilisieren. Dazu gibt es verschiedene Einschätzungen, die von Ende 2022 bis Anfang 2024 ausgehen. Derzeit übersteigt die Nachfrage das Angebot. Daran wird sich also so schnell nichts ändern.