Xbox Game Pass im September – Hollow Knight: Silksong direkt am Release-Tag

Hollow Knight: Silksong kommt direkt zum Release in den Xbox Game Pass. Alle September-Highlights im Überblick.

Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Wenn der September so startet, weißt du: Der Xbox Game Pass liefert wieder echte Highlights. Schon heute gibt es frische Titel, doch das eigentliche Highlight folgt am 4. September: Hollow Knight: Silksong erscheint direkt zum Launch im Abo. Ein Traum für Fans des gefeierten Metroidvania-Klassikers.

Damit setzt Microsoft den Trend fort, große Spiele zum Release in den Game Pass zu holen. Neben Silksong erwarten dich aber noch weitere spannende Titel aus ganz unterschiedlichen Genres.

Neue Spiele im Game Pass

Bereits jetzt kannst du in I Am Your Beast (Cloud, PC und Xbox Series X/S) loslegen. Am 3. September folgt das Action-Adventure Nine Sols, exklusiv für Xbox Series X/S. Einen Tag später dann der große Kracher: Hollow Knight: Silksong erscheint für Konsole, Cloud und PC. Ebenfalls am 4. September startet das PC-Spiel Cataclismo.

Am 10. September dürfen sich Familien und jüngere Spieler auf PAW Patrol World freuen, bevor am 16. September mit RoadCraft noch ein weiteres Rennspiel an den Start geht.

Neue Spiele im Xbox Game Pass im September 2025
Release Spiel Plattformen Verfügbar in
02. September I Am Your Beast Cloud, PC, Xbox Series X/S Ultimate, PC, Standard
03. September Nine Sols Xbox Series X/S Standard
04. September Hollow Knight: Silksong Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC
04. September Cataclismo PC Ultimate, PC
10. September PAW Patrol World Cloud, Konsole, PC Ultimate, PC, Standard
16. September RoadCraft Cloud, Xbox Series X/S Ultimate, Standard

Updates, DLCs und Perks

Neben neuen Spielen bringt der September auch spannende Updates: Overwatch 2 startet Saison 18 mit einem neuen Modus und dem aquatischen Support-Helden Wuyang. Dazu kommt am 4. September ein neues Kapitel für Indiana Jones und der große Kreis, das dich in die Katakomben Roms führt.

Auch Sportfans kommen auf ihre Kosten: EA Sports NHL 26 bietet ab 5. September über EA Play Early Access zehn Stunden Probezeit. Wer danach zugreift, übernimmt seine Fortschritte ins volle Spiel.

Zusätzlich warten Perks wie ein Geschenkpaket für Asphalt Legends Unite oder ein Willkommenspaket für The Finals. Und Skate-Fans freuen sich am 2. September über das Skate 3 Unlock-Bundle.

Spiele verlassen den Game Pass

Natürlich heißt es auch Abschied nehmen: Am 15. September verlassen einige Spiele den Dienst. Mit bis zu 20 Prozent Rabatt kannst du sie dir aber dauerhaft sichern: All You Need is Help, Wargroove 2 und We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie verlassen das Abo-Angebot.

Mit Hollow Knight: Silksong im Game Pass setzt Microsoft ein dickes Ausrufezeichen. Dazu kommen abwechslungsreiche Spiele, frische Perks und spannende Updates. Wer den September mit dem Game Pass verbringt, hat also reichlich Auswahl. Vom Indie-Hit bis zum Blockbuster. Was du für 2026 nicht im Xbox Game Pass erwarten darfst, haben wir dir zusammengefasst.

