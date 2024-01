Xbox Developer Direct könnte weiteren “Shadow-Drop-Event” bringen

Die Nintendo Direct-Sendungen sind ein gutes Format, dachte sich Microsoft und startete vor einem Jahr mit ihren eigenen Xbox Developer Direct-Shows. Dabei brachte man auch Hi-Fi-Rush aus dem Nichts in den Xbox Game Pass. Einfach so, ohne große Ankündigung ein neues Spiel am Markt. Für 2024 stehen große Titel bei Xbox in den Startlöchern und neben Gameplay-Highlights zu Senua’s Saga: Hellblade 2 soll es auch einen “Shadow-Drop” ála Hi-Fi-Rush geben.

Der spanische YouTuber “eXtas1s” behauptet, dass Microsoft eine neue Developer Direct plant. Dort sollen Spiele wie Senua’s Saga: Hellblade 2 und Towerborne vorgestellt werden, zusammen mit der Enthüllung des nächsten Spiels von Double Fine Productions, dem Team hinter Psychonauts.

Wann soll das Event über die Bühne gehen? Der Insider meint, dass die Xbox Developer Direct-Show am 25. Januar 2024 um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) stattfinden wird. Also genau ein Jahr nach der ersten Veranstaltung. Nur eben nicht an einem Mittwoch, sondern Donnerstag.

Xbox Developer Direct: Veröffentlicht Microsoft einfach so ein neues Spiel?

Es wird ebenfalls spekuliert, dass ein “Shadow-Drop-Spiel” ähnlich wie Hi-Fi Rush des letzten Jahres vorgestellt wird. Dieses Spiel könnte jedoch nicht sofort nach der Veranstaltung, sondern innerhalb weniger Wochen veröffentlicht werden. “eXtas1s” deutet an, dass es sich dabei um das Projekt KILN von Double Fine handeln könnte, das Microsoft letztes Jahr als Marke angemeldet hat.

🔥👀 ¡BREAKING!💥🤯 Xbox está preparando el escenario para un nuevo evento ¿Developer Direct?, siguiendo los pasos del exitoso inicio de 2023. En este próximo evento, se esperan presentaciones fascinantes con novedades sobre los títulos ya anunciados, brindando a los jugadores… pic.twitter.com/8vNgVCbtEt — eXtas1s #Xbox📍#ActivisionBlizzard #Bethesda (@eXtas1stv) January 3, 2024

Wenn die Veranstaltung wie im letzten Jahr im Januar stattfinden soll, dürften bald offizielle Ankündigungen folgen. Halte die Augen offen für weitere Updates in den kommenden Tagen. Es könnte eine aufregende Zeit für Xbox-Spieler werden. Bisweilen hat sich Microsoft nicht zu den Gerüchten geäußert. Sollte die Xbox Developer Direct-Show tatsächlich am 25. Januar stattfinden, wird Microsoft bald Stellung dazu beziehen. Bis dahin bleibt es ein Gerücht!