Wolverine gerät in einen neuen Shitstorm

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

In den Kanälen von PlayStation kehrt keine Ruhe ein. Bereits seit Anfang des vergangenen Monats gehen Fans in den sozialen Medien auf die Barrikaden, weil Sony ab 2028 keine PlayStation-Discs mehr produzieren will. Jetzt wurde auch der geplante Blockbuster Marvel’s Wolverine zum Ziel eines Shitstorms auf Plattformen wie X. Denn Medien und Influencer durften zuletzt erste Eindrücke zum PS5-exklusiven Titel veröffentlichen, was auf überraschend starke Gegenreaktionen stieß.

Erste Berichte auf Portalen wie Eurogamer beschreiben Wolverine als spaßig, aber beim Gameplay vorhersehbar. Diverse Clips provozierten daraufhin Hohn und Spott einiger Nutzer auf X. Das dürfte inzwischen beim Wolverine-Entwickler Insomniac Games für Frust sorgen. “Es ist ein unerbittlicher Ansturm, von dem ich nicht glauben kann, dass er für die psychische Gesundheit gut ist”, twitterte Marketing Director James Stevenson (via X). Entwicklern will er nun von der Nutzung der Plattform abraten. Der Shitstorm sei nämlich “nicht repräsentativ” und dem Algorithmus geschuldet.

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Endloser Shitstorm bei PlayStation und Wolverine-Entwickler Insomniac Games

Ein viraler Tweet macht sich beispielsweise über einen Bosskampf lustig, und vergleicht diesen mit einem zum Verwechseln ähnlichen Level aus dem PS2-Spiel Ben 10: Protector of the Earth. Andere witzeln über QTEs und vermeintlich automatisierte Verfolgungsjagden mit aufdringlichen Hilfsmechaniken.

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Für die Social-Media-Manager bei Insomniac dürfte der Stress aber bereits früher begonnen haben. Seit Anfang Juli fluten enttäuschte Fans die Kommentarspalten des Entwicklers auf X mit Hashtags wie #NoDiscNoBuy und Disc-Memes, die auf das Beibehalten der physischen Spiele pochen. Bis jetzt herrschte seitens Sony allerdings Funkstille. Lediglich gegenüber Investoren verlautbarte der Konzern, physische Medien “vorsichtig” abschaffen zu wollen (via Ars Technica).

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